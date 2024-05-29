Kolas：傅崐萁讓台灣政治墮落　「不只花蓮，連中央都被開門」

▲國民黨團總召傅崐萁昨晚發言內容引發議論。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會昨（28日）晚間在一片罵聲中，三讀通過國會職權修法，國民黨團總召傅崐萁會後登高一呼，控訴民進黨政府將「五星縣長」打入大牢，並感謝全國鄉親讓自己「救台灣」，引發輿論譁然。曾代表民進黨參選花蓮縣長、對戰傅崐萁家族的總統府前發言人Kolas Yotaka撰文感慨，這畫面讓人看了很不對勁，傅崐萁如今說要查別人的貪與腐，「如今不只花蓮被開門，連中央都被開門」。

傅崐萁昨天在《立法院職權行使法》修正案三讀後發言宣稱，民進黨把一個五星縣長打入大牢，很遺憾地看到新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑，甚至台北市前市長柯文哲，都會是受害者，並指「感謝全國鄉親讓傅崐萁站在這裡救台灣」。

Kolas指出，看傅崐萁昨天三讀後的發言，在國會用力拍桌、揮舞拳頭高聲咆哮，稱自己是「五星縣長」來「救台灣」，那畫面看了很不對勁，整體感覺不是愛，是恨，令人不寒而慄，戰慄不是因為自己怕他，而是知道台灣仍有人會買他的帳。

Kolas直指，傅崐萁因炒股案坐牢，透過管道要求假釋，如今回到立院說要查別人的貪，查別人的腐，「傅崐萁一直都不只是花蓮的問題，而是全台灣的問題，為台灣的政治帶來一種墮落的類型」。

Kolas詢問，五星縣長？10幾年來花蓮國有夫妻輪政，對中國門戶洞開，讓花蓮整體在經濟上過渡仰賴中國市場：花蓮農產品賣中國，中國觀光客來花蓮，只靠民進黨幾位手無寸鐵的基層民代參選，疲於應付，長年下來只是一場選舉拖過一場選舉，終於把王養更大。

Kolas預言，「花蓮有一個洞，洞越來越大。很不幸的，如今不只花蓮被開門，連中央都被開門。再不警覺，會更嚴重，因為你不想看見的力量，就要進來」。