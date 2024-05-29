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反聖嬰成形「幾乎篤定」　專家：颱風生成較靠近台灣

▲▼美國5月最新研究指出，聖嬰現象的訊號已接近尾聲。（圖／林老師氣象站）

▲美國5月最新研究指出，聖嬰現象的訊號已接近尾聲。（圖／取自臉書粉專「林老師氣象站」）

記者蔡亞樺／台北報導

「反聖嬰成形，幾乎篤定！」氣象專家林得恩今（29日）指出，聖嬰現象的訊號已近尾聲，下半年反聖嬰現象將再度接手，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，西北太平洋颱風生成數量會減少，但一旦生成後，通常都會比較靠近台灣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」發文表示，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）5月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，聖嬰現象的訊號已近尾聲。

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林得恩說，隨後反聖嬰現象將再度接手，預測評估今年7至9月形成的機率再提昇為69%；9月之後，形成的機率都在80%以上；11月至翌年1月發生的可能性也再提昇至87%。整體來看，反聖嬰肇生的機率愈來愈大。

林得恩表示，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少，秋季在東北部及東部的降雨量也會增多，冬天到隔年春季氣溫會比較低。

中央氣象署說明，聖嬰現象或反聖嬰現象通常發展於「春末夏初」，在秋末冬初「最強」，於隔年春季減弱。聖嬰現象通常持續時間較短，約為半年至2年的時長。反聖嬰現象則大多會連續發生，半數以上會持續2至3年。

氣象署表示，聖嬰和反聖嬰的發生頻率可能不完全規律，但聖嬰通常2至5年發生一次，反聖嬰則平均2至7年發生一次。約有50%的聖嬰現象結束後，隔年便會出現反聖嬰現象。

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