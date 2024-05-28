大片雨帶「整條蓋住日本」驚人圖曝！多條JR停駛　2縣發避難指示

▲根據氣象廳觀測，降雨帶直接籠罩整個日本。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本28日受到鋒面和低氣壓的影響，西日本地區正經歷持續性的強降雨。隨著低氣壓逐漸逼近，預計九州南部、奄美地區以及四國28日傍晚前後、東海地區中午至深夜期間，可能出現線狀雨帶。目前JR西日本與JR九州有多個線路因大雨停駛，另外，石川縣與和歌山縣等2個縣也發布避難指示。從雷達回波圖更可以看到，細長的降雨區域幾乎覆蓋整個日本。



由於鋒面活動增強，九州到關東甲信地區28日大部分時間都將下雨，局部地區也可能出現極強的降雨。九州南部、奄美、四國及東海地區則因線狀雨帶，恐增加大雨災害的風險。

低氣壓和鋒面吸引來自日本東部的高氣壓邊緣暖濕空氣，加上從菲律賓東部向東北移動中的颱風艾維尼帶來的暖濕空氣，大氣狀態將持續處於不穩定狀態。

沖繩到九州及關東甲信地區28日上午起出現廣泛降雨。東北地區的降雨範圍也將逐漸擴大，北海道則可能有雲層密布並伴有降雨。

▲日本各地皆有降雨，最快28日下午出現線性雨帶，屆時雨量更大。（示意圖／路透）



沖繩及九州到關東甲信地區預計會有雷雨，並伴隨強烈降雨，部分地區可能出現大雨。特別是九州南部，預計有局部猛烈降雨。九州南部、奄美地區、四國在28日白天會出現線狀雨帶、東海地區則是在下午，而這也將大幅增加大雨災害風險。

根據氣象廳報告，在28日上午9時前的1小時內，鹿兒島縣屋久島町小瀬田觀測到42.5毫米的降雨量，高知縣土佐清水市也觀測到40毫米的強降雨。

鹿兒島縣日置市在上午7時40分之前的12小時內，降雨量達到176毫米，創下5月以來的最高紀錄。因應持續的強降雨，鹿兒島縣多地已發布土石災害警戒。

根據氣象廳預測，在29日早上以前的24小時內，東海地區降雨量可能達到350毫米，近畿和四國250毫米，關東甲信及九州南部200毫米，九州北部及奄美地區150毫米，東北、伊豆諸島及沖繩則有120毫米。

鹿兒島地方氣象台在27日早上11時半舉行記者會，而預報官山下一實也提醒，如果發生線狀雨帶，降雨量將超過目前預測，呼籲居民提高防災意識。

從氣象廳觀測積雨雲動向的雷達回波圖可以看到，細長雨帶幾乎覆蓋整個日本地區，而最快28日下午也會發生線狀雨帶，屆時雨量將更為驚人。截至目前為止已有2個縣發布避難指示，分別為石川縣與和歌山縣。