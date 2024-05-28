周末假期泡湯！水氣逐日增多　周四起大雨狂炸全台4天

▲天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（28日）各地下起陣陣大雨，中央氣象署指出，明天鋒面南移，雨勢趨緩，周四南方雲系北移，周五到周日又有一波鋒面影響，水氣逐日增加，各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生的機率。

氣象署預報員林定宜表示，隨著鋒面南下、東北季風增強，明天雨勢趨緩，中南部山區在午後要防範局部大雨。明天溫度舒適，中部以北與東半部低溫21至23度、高溫27至29度，中南部地區低溫24至25度、高溫31至32度。

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▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周四南方雲系北移，水氣增加，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，各地山區午後有局部大雨發生機率。周五另一波鋒面接近，西半部、東北部有局部陣雨或雷雨，花東也有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部有局部大雨。

他還說，周六、周日受鋒面影響，西半部及東半部有短暫陣雨或雷雨，各地都有局部大雨發生的機率，「周四起到周日天氣越來越不穩定，周末假期泡湯了」。下周一後鋒面移到巴士海峽，僅南部、花東及恆春半島有短暫陣雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於中颱「艾維尼」，林定宜表示，「艾維尼」目前位於鵝鑾鼻東南東方650公里海面，往日本東南方海面前進，對台灣沒有直接影響，但明天基隆北海岸、東半部、恆春半島及綠島蘭嶼，有長浪出現，海邊活動要注意。