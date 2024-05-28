中南部午後大雨來襲！空檔僅2天　周五起全台連下3天

▲ 今天各地降雨明顯，午後降雨主要分布在中南部地區。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（28日）各地下起大雨，中央氣象署指出，鋒面正在上空，今天白天從北到中南部降雨明顯，下午降雨分布在中南部，周三、周四降雨緩和，但周五又有一波鋒面影響到周日，屆時全台容易有大雨或劇烈天氣，要留意雷擊強風或突如其來的大雨。

氣象署預報員林伯東說，未來一周處在鋒面接近或影響狀態，各地容易有劇烈天氣。目前鋒面正在上空，有對流雲系正在生成當中，從海峽上移進來，有些在陸地才加強起來，西半部都是對流影響的明顯區域 ，雲系通過後，花東地區有局部性大雨發生。

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他還說，從閃電訊號看到對流發展旺盛，主要分布區域在中南部，因此從昨天到今天累積不少降雨，新竹、苗栗早上經歷一波颮線的影響，桃園到台中沿海區域降雨也較多，中南部地區因為對流移入關係，降雨變多。

林伯東解釋，早上雨勢明顯，主要是有一波颮線系統，颮線就是暖濕空氣跟冷涼空氣在影響，對流呈現線狀或弓狀的狀態，常發生在春天或發生梅雨季，容易造成雷擊強陣風，甚至對流會有龍捲風的現象，提醒大家留意氣象署發布資訊。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

林伯東表示，今天下午降雨趨勢分布在中南部，尤其山區雨勢較大 晚上熱力作用小，各地降雨緩和，但白天從北到中南部都是降雨明顯，容易有局部大雨或豪雨發生，鋒面逐漸南移，颱風也往北轉往日本方向前進，預計明天降雨緩和。

他指出，周三、周四各地降雨緩和，周五到周日新一波鋒面接近再度影響，全台容易有大雨狀況或劇烈天氣，留意雷擊強陣風或突如其來大雨，等到下周鋒面南移，降雨才會趨緩。另周五起金門、馬祖容易有霧，留意飛機航班。

至於中颱「艾維尼」，林伯東說，持續朝日本方向前進，對台灣沒有太大影響，目前發展有限所處環境，維持接近中度或中度颱風，範圍也不會擴大，但影響台灣附近的浪比較大，今明兩天基隆、恆春半島及台東有長浪發生。