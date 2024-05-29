艾維尼達最強　最新各國路徑曝

▲氣象署觀測，艾維尼今晨2時位於台北東南東方840公里海面上。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中度颱風艾維尼目前已達最強，其在琉球南方海面，預測向東北加速遠離。而最新各國預測路徑也出爐。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢；周四、五水氣逐漸北移，南台灣其他時間亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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▼最新各國預測颱風路徑。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮指出，周六、周日鋒面重整回到台灣，水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨的機率，有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間大雨）的機率；下周一、下周二鋒面再南移至巴士海峽，天氣好轉，各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱艾維尼目前已達最強，但僅為中颱下限（35米／秒），未來有逐漸減弱的趨勢，其在琉球南方海面，預測向東北加速遠離。

氣象署表示，艾維尼今晨2時位於台北東南東方840公里海面上，預測向東北經琉球群島東方海面，往日本東南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響，但基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全。

▼最新颱風路徑潛勢預測圖。（圖／氣象署）

