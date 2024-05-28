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番薯「白轉紅」水氣暴增！南方雲系＋鋒面接力　一圖看3天全台大雨

▲未來一周鋒面徘徊，天氣不穩定。（圖／氣象署）

▲未來一周南方雲系北移加上另一鋒面接近，天氣不穩定。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

今天（28日）鋒面通過，清晨至上午各地雨勢明顯。中央氣象署指出，明天（29日）鋒面南移至巴士海峽，雨勢較為趨緩，不過到了周四起至周日這段期間，南方雲系北移加上另一鋒面接近，水氣會再增多，天氣較不穩定，易有中、小尺度對流系統帶來短延時強降雨、雷擊及強陣風，一直到下周一起雨勢才會趨緩。

氣象署表示，明天29日鋒面南移至巴士海峽，雨勢較為趨緩，但中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部山區並有局部大雨發生的機率，澎湖及金門亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有零星短暫陣雨，馬祖為多雲到晴。

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▲未來一周鋒面徘徊，天氣不穩定。（圖／氣象署）

氣溫方面，明天環境為東北風，預測北部及東半部高溫約27至29度，較為舒適，中南部約31、32度；預測低溫，中部以北、東北部及東部約21至23度，東南部及南部約24至25度。

氣象署提醒，周四（30日）南方雲系北移，台灣附近轉為偏南風，各地氣溫上升，水氣開始增多，中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生的機率。

▲未來一周鋒面徘徊，天氣不穩定。（圖／氣象署）

▲一圖看未來一周天氣。

到了周五（31日）另一鋒面接近，水氣持續增多，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區並有局部大雨發生的機率；周六、周日（6月1日、2日）鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，各地並有局部大雨發生的機率，降雨範圍較廣，空檔也較短。

氣象署預估，下周一、下周二（6月3日、6月4日）鋒面移動至巴士海峽，台灣附近再轉吹東北風，北台灣天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，南部、東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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