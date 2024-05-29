2024全球最佳航空公司「台灣1間上榜了」　贏過達美、聯合

▲長榮航空被評選為全球最佳航空公司第13名。（圖／記者廖婕妤攝）



記者吳美依／綜合報導

全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」公布備受期待的2024年全球最佳航空公司排行榜，卡達航空一舉奪下冠軍，而台灣的長榮航空也被列入第13名，勝過達美航空、聯合航空等美國同業。

富比士（Forbes）報導，「AirlineRatings.com」是全球唯一的航空安全與產品評鑑網站，結合了主要的安全性、政府審核及12項關鍵要素，包括機隊年齡、乘客評價、盈利能力、安全評分、產品評分、創新能力等。

根據今年排行榜，第1至5名依序為，卡達航空、大韓航空、國泰航空、紐西蘭航空、阿聯酋航空。其中，長榮航空獲得第13名。卡達航空獲得最佳餐飲獎，並且連續第5年獲得最佳商務艙獎。紐西蘭航空則獲得最佳經濟艙獎。

網站總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，前10名的分數其實都非常接近，但卡達航空「在許多關鍵領域名列第一……乘客評價使得卡達航空領先所有航空公司，其服務的一致性與高標準，都反映在（乘客）回饋之中。」

2024年全球最佳航空公司排行

1、卡達航空

2、大韓航空

3、國泰航空

4、紐西蘭航空

5、阿聯酋航空

6、法荷航集團

7、全日本空輸（全日空）

8、阿提哈德航空

9、澳洲航空

10、維珍大西洋航空

11、越南航空

12、新加坡航空

13、長榮航空

14、葡萄牙航空

15、芬蘭航空

16、捷藍航空

17、夏威夷航空

18、阿拉斯加航空

19、瑞士航空（漢莎航空子公司）

20、土耳其航空

21、英國航空與西班牙航空（IGA集團）

22、加拿大航空

23、達美航空

24、聯合航空

25、美國航空