帥氣外航空少變移民官！　精通泰文想服務更多人

▲張剛耀卸下國際航空空服員身分、考取移民署移民官，精擅泰文的他希望能服務更多民眾。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

移民署移民行政特考班12期受訓學員中，有一位精通泰語新血張剛耀，張員曾任職於卡達航空擔任空少達4年，帥氣外表受人矚目；日前張男分發到移民署北區事務大隊北市服務站實習，親切熱誠的服務頗獲民眾好評。移民署指出： 張男從彰化師範大學英語系畢業，2017年錄取卡達航空擔任空服員，飛遍了70多個國家、100多個城市，服務來自世界各地的旅客，在擔任空服員期間結識許多泰國籍的機組員，引起他學習泰語的興趣及動力。

張躍剛起初只學生活中所需泰語的聽說口語能力，後來利用線上學習課程精進自己對於泰文的讀寫能力。在疫情爆發後，全球航空公司紛紛減班停飛，也讓張剛耀重新思考自己的未來。





張員歷經4年空服員生活，學習到與不同文化背景的人們溝通，他深知自己喜歡與人相處，所以毅然選擇報考國家移民行政特考，希望可以繼續從事服務外國民眾工作，2021年辭去國際航空空服員職位，積極備考轉換跑道。

張剛耀後來順利考取移民官，分發到移民署台北市服務站實習，他希望可以發揮自己泰國語文專長，為身處台灣的新住民提供協助。移民北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署服務站作為外來人口來台後所接觸公務機關的第一站，希望能夠留給民眾良好、友善的印象，張員熟悉泰國語文，必定能提供泰國新住民更溫暖、貼心的服務。