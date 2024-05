卡達航空遇亂流12傷！「空服員拋飛」猛撞天花板　乘客憶恐怖瞬間

▲ 卡達航空班機遇上亂流,造成12人受傷,其中8人送醫。(圖/CFP)

記者陳宛貞/綜合外電報導

卡達航空(Qatar Airways)一架編號QR17的波音787夢幻客機26日在土耳其上空遇上亂流,造成12人受傷,所幸最後安全降落目的地。乘客事後透露,當下人和物品全被拋飛到天花板,空服員臉上出現傷痕,還看見有小孩受傷。

根據《美聯社》,這架飛機26日上午7時自卡達首都多哈啟程,預定飛往愛爾蘭都柏林,卻在土耳其空域遭遇亂流,所幸在下午1時以前安全降落原定目的地。

都柏林機場說明,飛機通報有6名乘客及6名機組員受傷,降落後包括機場警察、消防及救援部門在內的緊急服務部門皆出動救援,評估所有乘客的傷勢後有8人送醫治療。

