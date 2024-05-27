卡達航空遇亂流12傷！「空服員拋飛」猛撞天花板　乘客憶恐怖瞬間

▲ 卡達航空班機遇上亂流，造成12人受傷，其中8人送醫。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達航空（Qatar Airways）一架編號QR17的波音787夢幻客機26日在土耳其上空遇上亂流，造成12人受傷，所幸最後安全降落目的地。乘客事後透露，當下人和物品全被拋飛到天花板，空服員臉上出現傷痕，還看見有小孩受傷。

根據《美聯社》，這架飛機26日上午7時自卡達首都多哈啟程，預定飛往愛爾蘭都柏林，卻在土耳其空域遭遇亂流，所幸在下午1時以前安全降落原定目的地。

都柏林機場說明，飛機通報有6名乘客及6名機組員受傷，降落後包括機場警察、消防及救援部門在內的緊急服務部門皆出動救援，評估所有乘客的傷勢後有8人送醫治療。

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12 people injured, with eight taken to hospital, due to turbulence on a Qatar Airways flight, aboard a Boeing 787 Dreamliner, from Doha to Dublin.

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乘客莫克（Paul Mocc）回憶，他看見「人們撞上天花板」，食物和飲料到處亂飛；另一名旅客鮑爾（Emma Rose Power）則表示，亂流過後看見一些空服員因臉部擦傷在冰敷，還有一個女孩手上纏著繃帶。

愛爾蘭媒體RTE的訪問中多名乘客描述，當時安全帶警示燈才剛關閉不久，下一分鐘就發生亂流，感覺到飛機突然下降約5秒，接著就看見空服員飛到空中又掉下來，晚餐到處亂噴，所有人都很驚慌，直言「我多年來一直飛來飛去，這是最糟糕的經驗」。

卡達航空聲明證實，少數乘客及機組員在飛行中受到輕傷，正接受治療，公司目前正針對這起事件進行內部調查。

短短5天前，新加坡航空SQ321班機21日在緬甸上空遇上強烈亂流，飛機驟降400英尺，一名英國籍男性疑似心臟病發身亡，另有104人受傷。

儘管與亂流有關的死亡個案很少，但受傷人數持續增加。部分氣象專家及航空分析人士指出，遭遇亂流的案例也在增加，認為氣候變遷可能對飛行條件產生影響。