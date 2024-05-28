飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

記者鄒鎮宇／綜合報導

卡達航空（Qatar Airways）一架編號QR17的波音787夢幻客機26日在土耳其上空遇上亂流，造成12人受傷，所幸最後安全降落目的地。一名台灣的女網友剛好搭乘該航機，用手機紀錄下亂流後混亂的場景，事後感嘆忘不了這驚恐的瞬間，也呼籲「搭飛機請一定要繫好安全帶！」

女網友表示，她26日搭乘卡達航空，從卡達的首都杜哈啟程，預定飛往愛爾蘭都柏林。沒想到，起飛約90分鐘後，飛機突然無預警快速下墜，且當時空服員正在送餐，因此和沒繫上安全帶、排隊上廁所的乘客一起被拋到天花板上。

▲卡達航空的空服員因亂流而被甩飛到天花板上。（圖／原PO授權提供）



女網友還原現場情況說，除了人被拋飛之外，餐車也整台飛起來，機上的乘客尖叫哭喊，行李等物品亂飛亂撞，「感覺下墜永無止盡，終於穩定下來後，飛起來的人也重重摔下」，「事發後大家關心彼此狀況，空服員好多都受傷了，卻持續冷靜提供服務照顧傷者，真的很專業很佩服」。

女網友附上飛機上的錄影及照片。影片顯示，空服員從走道被甩飛到乘客身上，頭部因撞擊而受傷，一旁的女乘客也關心地幫忙查看傷勢，而飛機上的走道一片凌亂，走道頂部則有大量的食物醬料，讓人看得觸目驚心。

▲▼飛機上一片亂混，乘客關心空服員的傷勢。（圖／原PO授權提供）



據了解，該班機通報有6名乘客及6名機組員受傷，降落後包括機場警察、消防及救援部門在內的緊急服務部門皆出動救援，評估所有乘客的傷勢後有8人送醫治療。

卡達航空聲明證實，少數乘客及機組員在飛行中受到輕傷，正接受治療，公司目前正針對這起事件進行內部調查。