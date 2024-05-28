　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

記者鄒鎮宇／綜合報導

卡達航空（Qatar Airways）一架編號QR17的波音787夢幻客機26日在土耳其上空遇上亂流，造成12人受傷，所幸最後安全降落目的地。一名台灣的女網友剛好搭乘該航機，用手機紀錄下亂流後混亂的場景，事後感嘆忘不了這驚恐的瞬間，也呼籲「搭飛機請一定要繫好安全帶！」

女網友表示，她26日搭乘卡達航空，從卡達的首都杜哈啟程，預定飛往愛爾蘭都柏林。沒想到，起飛約90分鐘後，飛機突然無預警快速下墜，且當時空服員正在送餐，因此和沒繫上安全帶、排隊上廁所的乘客一起被拋到天花板上。

▲▼飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛撞天花板「血跡照」曝光　台旅嚇傻。（圖／原PO授權提供）

▲卡達航空的空服員因亂流而被甩飛到天花板上。（圖／原PO授權提供）

女網友還原現場情況說，除了人被拋飛之外，餐車也整台飛起來，機上的乘客尖叫哭喊，行李等物品亂飛亂撞，「感覺下墜永無止盡，終於穩定下來後，飛起來的人也重重摔下」，「事發後大家關心彼此狀況，空服員好多都受傷了，卻持續冷靜提供服務照顧傷者，真的很專業很佩服」。

女網友附上飛機上的錄影及照片。影片顯示，空服員從走道被甩飛到乘客身上，頭部因撞擊而受傷，一旁的女乘客也關心地幫忙查看傷勢，而飛機上的走道一片凌亂，走道頂部則有大量的食物醬料，讓人看得觸目驚心。

▲▼飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛撞天花板「血跡照」曝光　台旅嚇傻。（圖／原PO授權提供）

▲▼飛機上一片亂混，乘客關心空服員的傷勢。（圖／原PO授權提供）

▲▼飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛撞天花板「血跡照」曝光　台旅嚇傻。（圖／原PO授權提供）

據了解，該班機通報有6名乘客及6名機組員受傷，降落後包括機場警察、消防及救援部門在內的緊急服務部門皆出動救援，評估所有乘客的傷勢後有8人送醫治療。

卡達航空聲明證實，少數乘客及機組員在飛行中受到輕傷，正接受治療，公司目前正針對這起事件進行內部調查。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
傅崐萁：感謝大家給我機會救台灣
陳沂批郭書瑤人設翻車　邀她到SWAG拍片
飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻
快訊／逾3萬「青鳥」包圍立院　北捷宣布加開末班車
快訊／台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉
按摩椅加工廠大火　500平方公尺全面燃燒
快訊／F.I.R.師徒對決「辯論終結」　阿沁作證、詹雯婷微笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

已婚女師做春夢色誘學生　教室停車場瘋狂愛愛30次！法院判監20年

泰國民宿入夜成亂葬崗！浴缸「滿滿屍體」現場曝　網揭恐怖後果

火車剩不到1分鐘進站！英2少年跳下月台　驚險救了臥軌男一命

印度東北連日豪雨　採石場坍方釀10死

不甩國際譴責！　路透：以色列坦克「進入拉法市中心」

扯！日本男童遭小學老師「揍飛2m」　恐怖體罰曝光

龍捲風狂襲美國！連假3天「4州死21人」　慢性病患停電缺氧去世

獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊

遛狗驚見「臍帶胎盤」丟路邊　澳洲民眾散步嚇壞！證實是人類器官

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

飛機瘋狂下墜！卡達空服員甩飛「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

已婚女師做春夢色誘學生　教室停車場瘋狂愛愛30次！法院判監20年

泰國民宿入夜成亂葬崗！浴缸「滿滿屍體」現場曝　網揭恐怖後果

火車剩不到1分鐘進站！英2少年跳下月台　驚險救了臥軌男一命

印度東北連日豪雨　採石場坍方釀10死

不甩國際譴責！　路透：以色列坦克「進入拉法市中心」

扯！日本男童遭小學老師「揍飛2m」　恐怖體罰曝光

龍捲風狂襲美國！連假3天「4州死21人」　慢性病患停電缺氧去世

獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊

遛狗驚見「臍帶胎盤」丟路邊　澳洲民眾散步嚇壞！證實是人類器官

番薯「白轉紅」水氣暴增！南方雲系＋鋒面接力　一圖看3天全台大雨

傅崐萁自稱沒炒股、五星縣長救台灣　場外7萬人狂嗆賣台

桃園長照居服員流動率達40%！　市議員黃家齊建議加強輔導培訓

李聖傑無預警宣布喜訊！　獻唱第1萬次《痴心絕對》時間曝光

快了！桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

快訊／6073人見證林書豪捍衛國王主場　季後賽首輪G3撂倒夢想家

「刑法聖典」與百位法學者反國會5法　綠問藍白：要說反質詢定義了？

陳珮騏愛台灣發聲「我們的家」！　長文告白驕傲喊：在我心中最美最好

怒批中央一般性補助款對桃園不公　徐其萬肯定市府團隊施政

黃柏豪相隔1049天猛打賞　王維中對台鋼優質先發終於首勝

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

即／日本5機場352航班取消、延誤！羽田最慘

大片雨帶「整條蓋住日本」！多條JR停駛

4兄弟性侵親妹　二哥帶頭洩慾判關18年鞭24下

亂流拋飛空服員「機上混亂畫面」曝光　台旅客嚇傻

泰民宿入夜成亂葬崗　浴缸滿滿屍體超驚悚

即／北韓宣布「衛星發射失敗」

發現「2300年金戒指」！鑲嵌紅色寶石

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

吃到飽前員工揭店家「3心機」　這時間肉質才新鮮

尹錫悅「被表態」一個中國　韓媒：外交失禮

更多熱門

相關新聞

他獨登合歡北峰跌倒受傷　受困冷到發抖急扣警救援

他獨登合歡北峰跌倒受傷　受困冷到發抖急扣警救援

花蓮新城警分局合歡派出所日前晚上7時許接獲通報，一名登山客在合歡北峰受傷並迷路，為避免發生憾事，員警獲報後立即準備相關裝備，與相關單位人員共同前往現場協助。

屏東男深夜狂K歌！鄰居崩潰：社區不是你家

屏東男深夜狂K歌！鄰居崩潰：社區不是你家

恐怖亂流1死百傷　新加坡航空恐慘賠

恐怖亂流1死百傷　新加坡航空恐慘賠

英空姐送餐遇亂流　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

英空姐送餐遇亂流　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

21隻哈士奇迎接　爸爸被淹沒剩手

21隻哈士奇迎接　爸爸被淹沒剩手

關鍵字：

卡達航空亂流受傷空服員影片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面