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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁轟刑法100條害他　黃國昌3年前發文「權貴犯罪」被挖出

記者黃翊婷／綜合報導

立法院會28日三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，國民黨團總召傅崐萁在三讀後登記發言時提到，自己身為全國唯一的9年五星級市長，卻被民進黨用刑法100條意圖犯來辦。沒想到此話一出，很快就有網友挖出民眾黨團總召黃國昌3年前的發言，當時黃批評傅崐萁假釋來得如此神速，「權貴犯罪果然不一樣」。

▲▼傅崑萁 黃國昌 藍白聯手提案凍漲電價 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崑萁、黃國昌喊話，下階段將推動廢除監察院。（資料照／記者屠惠剛攝）

傅崐萁表示，過去8年民進黨一黨獨大，「全國唯一的9年五星級市長傅崐萁，卻被民進黨用刑法100條意圖犯來辦我，但我沒有內線交易，卻用意圖影響行情把五星市長打入大牢。」原以為他會是最後一個，但看到楊文科、林姿妙、謝國樑跟柯文哲都成為司法迫害的受害者，讓他感到很難過。

接著傅崐萁話鋒一轉，感謝全國鄉親讓他有機會站在這裡救台灣，「改變貪汙腐敗的民進黨！台灣不是民進黨、不是賴清德的，要成立民間特偵組，給2300萬人民一個全新的台灣。」沒想到此話一出，很快就有網友挖出與傅崐萁合作的民眾黨團總召黃國昌3年前的發言。

黃國昌3年前臉書貼文被挖出。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲黃國昌3年前的臉書貼文被挖出。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌2021年4月14日在臉書發文，開頭第一句就是「權貴犯罪果然不一樣」，內容直指傅崐萁數罪判刑確定，合併應執行3年10個月，2020年5月25日入花蓮監獄、同年12月21日移至自強外役監、2021年4月監獄提報假釋且初審通過，「這個假釋來得如此神速，除了讓大家再次見識『權貴犯罪果然不一樣』，也說明了『為何權貴想盡辦法都要到外役監』！」部分網友也在該篇文章底下留言嘲諷，「朝聖一下，太離譜了」、「穿越時空奇文」。

黃國昌29日凌晨則在臉書發文表示，最近有許多人告訴他，有人認為他背棄運動、背棄改革，事實上，他的心目中仍然記得這些承諾，包含2014年太陽花運動所承諾的兩岸協議監督條例、長期以來推動的國會改革法案等等，「我要向全國人民負責任地報告，自從2008（年）開始重新參與街頭運動到現在，一直以來，我從來沒有忘記自己對台灣民主改革的承諾。背棄運動、背棄改革的人，從來都不是我。」

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