「青鳥」擬罷免藍委　傅崐萁挨轟回應尊重：當作消業障

記者黃翊婷／綜合報導

立法院會28日三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，場外「青鳥行動」聚集數萬名抗議民眾，喊話要罷免部分國民黨立委。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，尊重民眾的多元訴求，面對這些人身攻擊，都會當作是在消業障。

▲對於外界的罷免聲浪、人身攻擊，傅崐萁表明會當作是在消業障。（資料照／記者林敬旻攝）

立法院會28日三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，場外反對修法的民團發起「青鳥行動」包圍立法院，現場聚集數萬名抗議民眾，甚至還當場票選「最想要罷免的國民黨立委」，國民黨立委徐巧芯、羅智強等人均被點名。聯電創辦人曹興誠也在28日晚間前往青島東路現場，表示要在1年之後罷免有毒的「老鼠屎」國民黨立委們，拒絕服從毒國會。

面對外界的反彈、罷免聲浪，根據《聯合新聞網》報導，國民黨團總召傅崐萁29日凌晨表示，尊重民眾的多元訴求，即使這些人是受到不實謠言欺騙，至於那些人身攻擊，都會當作是在消業障。

而關於行政院長卓榮泰表明，行政院將會在收到立法院三讀通過之條文後，研議依憲法增修條文所定之程序移請立法院覆議。傅崐萁強調，這是執政黨開另一個戰場的開始，「我們會奮戰到底」，讓調查權與聽證權在台灣落地生根。