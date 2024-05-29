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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁批《刑法100條》害他被關！　綠委轟「騙子」：7萬人都驚呆

記者張靖榕／綜合報導

國會改革《立法院職權行使法》修法28日三讀強行通過，國民黨團總召傅崐萁發言時怒批民進黨，當年用「刑法100條」辦他這位全國唯一的9年五星級縣長，辯稱自己從未違約交割、內線交易。此番發言引發群起吐槽，律師林智群就表示，「跟刑法第100條有什麼鳥關係？一天不說謊就渾身不對勁欸你。」

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委傅崐萁過去因違反證交法155條及171條被判刑，卻稱自己被用刑法第100條羅織罪名。（圖／記者林敬旻攝）

傅崐萁振振有詞表示，「我不但沒有違約交割，不但沒有內線交易，把一個五星縣長，打入大牢。」他更感謝「所有全國的鄉親，讓傅崐萁站在這裡，來救台灣。」

傅崐萁稱「民進黨用刑法100條」害他坐牢，對此，林智群律師反問，「你不是因為炒股被判刑嗎？之後還跟老婆假離婚被判使公務員登載不實罪嗎？」林智群說傅崐萁所作所為與被判刑原因「跟刑法第100條有什麼鳥關係？一天不說謊就渾身不對勁欸你」，愛說謊的立法委員還想調查別人，立法院變成了最大的造謠中心。

刑法第100條條文內容，包括「意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑」，以及「預備犯前項之罪者，處六月以上五年以下有期徒刑。

民進黨立委王定宇28日晚間也在臉書PO出傅崐萁在立院的發言，影片後段切到立院外抗議場合同步轉播，現場民眾紛紛比出倒讚手勢，狂喊「傅崐萁下台」。王定宇指出傅崐萁推動立法委員擴權的原因，原來是因為對法官判他內線交易與違約交割有罪一直心存怨懟，「所以他要弄一部超越司法的立法院職權行使法」，「根本就是『更生人』的復仇立法，付出代價的是國家、公務人員、部隊、一般人民！」

王定宇進一步指出，傅2次被抓去關都是因為證交法155條及171條，與傅所說的根本不一樣，「怎麼厚臉皮在國會殿堂企圖冒充國民黨當年的刑法100條政治犯喔，真小人也是真騙子耶！」

綠委蘇巧慧和王定宇都表示傅崐萁的發言，讓昨晚在場的7萬人都驚呆了，她要提傅崐萁，「你的罪不是民進黨的委員會判的，是法院三審三決判的。除了炒股，你還涉及偽造文書罪徒刑操縱股價罪、合機炒股案，還沒收不法所得6,300萬餘元！」

蘇巧慧更痛批傅崐萁侮辱了當年被國民黨用刑法100條判刑的犧牲者，「拿你自己和那些民主前輩比，真是令人噁心！」

ET快訊
傅崐萁批《刑法100條》害他被關！　綠委轟「騙子」：7萬人都
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快訊／韓國瑜被丟「藍垃圾」凌晨突發文！　16字自我勉勵

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