戰況膠著！烏無人機飛1800km深入俄羅斯　俄軍稱奪下烏東2村

▲烏克蘭士兵在哈爾科夫前線操作無人機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭消息人士指出，烏軍一架無人機26日深入俄羅斯奧倫堡州（Orenburg）奧爾斯克市（Orsk）的一座預警雷達設施，創下烏軍無人機的最遠飛行紀錄，但未說明攻擊是否成功。另一方面，俄羅斯軍方表示，俄軍已占領了烏克蘭東部和東北部兩座村莊。

綜合外媒報導，烏克蘭消息人士透露，烏克蘭軍情機構26日出動無人機，深入俄羅斯奧倫堡州奧爾斯克市，攻擊當地一座預警雷達設施。據了解，無人機飛行1800公里，創下烏方無人機的最遠飛行距離紀錄，但當局未透露攻擊行動是否成功。

莫斯科當局並未做出回應，但當地媒體報導，有一架無人機26日墜落在奧倫堡州，沒有任何民用基礎設施遇襲。莫斯科州長佛洛拜耶夫（Andrei Vorobyov）則表示，俄羅斯防空部隊27日在郊區擊落了一架無人機。

烏俄戰況持續膠著， 俄羅斯軍方27日在每日簡報會中指出，俄軍已奪下烏克蘭東部哈爾科夫地區的伊萬諾夫卡村（Ivanivka）、東北部頓內茨克地區的內泰洛沃村（Netailove）。

烏克蘭參謀總部27日在報告中提到，烏軍鎮守東部前線，在哈爾科夫地區庫皮揚斯克（Kupiansk）擊退了俄軍7次攻擊，「烏軍正在採取措施穩定局勢，防止敵人繼續前進。」