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富士山搭黑幕防觀光客！中國遊客「布上挖洞」　出奧步照打卡

▲陸客硬將黑幕挖洞，只為拍照打卡。（圖／小紅書）

▲陸客硬將黑幕挖洞，只為拍照打卡。（圖／小紅書）

文／中央社

日本山梨縣富士河口湖町一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，引發觀光公害亂象。富士河口湖町公所21日派員在對面的人行道架設黑幕，不料有中國遊客在黑布上挖洞拍攝富士山，荒唐行徑讓當地民眾看不下去。

為了防止觀光客，尤其是外籍觀光客不守規矩爭相到這家超商前拍攝富士山美景，富士河口湖町公所21日派員在此店對面的人行道架設寬20公尺、高2.5公尺的遮光黑幕，避免遊客爭相前來拍照。

►陸客出奧招！富士山搭黑幕　在「布上挖洞」也要拍照打卡

不過，截至27日為止，已知黑布幕至少被挖了約10個洞，高度約是人的視線高度，洞口約1公分左右，有觀光客透過洞口用手機拍攝富士山。

中國網友「小美kazumi」25日在小紅書分享影片，稱這家便利商店前確實架起黑幕，但有陸客直接在黑幕上挖了一個洞，感嘆「同胞還是有辦法的」。

日本放送協會（NHK）報導，富士河口湖町公所每天上午10時至下午4時之間部署保全人員巡邏，研判黑幕的洞是在這時段之外被人挖的。町公所將視今後的情況做因應，考慮將這些洞塞住。

町長渡邊英之表示，町內有其他地方可欣賞美麗的富士山，將努力宣傳，讓遊客去那些地方遊賞。

町公所職員表示，完成黑幕架設的隔天就發現被人挖洞，洞口與日俱增。町公所將派人持續巡邏，也在黑幕上貼著「監視器拍攝中」的標語。

網路上有人指出，有中國民眾日前在社交平台表示有觀光客在黑幕挖洞，疑似因為遭到抨擊而將影片下架，但關鍵影格被截圖下來。也有中國民眾上傳了從洞口拍照的畫面。

 
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