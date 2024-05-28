日本新版防衛白皮書草案　國際對台海憂慮急增

▲日本防衛省（國防部）2024年版防衛白皮書草案曝光。（示意圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京28日專電

日本防衛省（國防部）2024年版防衛白皮書草案曝光，內容記載，針對台灣海峽的和平穩定，國際社會整體憂慮急增。

日本經濟新聞報導，有關台海的和平穩定，2024年版防衛白皮書草案明載，國際社會整體憂慮急速增高。針對兩岸的軍事平衡，仍維持「急速朝對中國方面有利的方向傾斜」的分析見解。

新版防衛白皮書草案指出，中國人民解放軍在台灣周邊的軍事活動持續活絡。透過一連串的活動，共軍企圖以常態性活動造成「既成事實化」，同時提升實戰能力。

針對日本周邊局勢，新版防衛白皮書草案指出，不排除東亞會發生俄羅斯侵略烏克蘭的嚴重事態。日經報導指出，這是考慮到可能發生台灣有事（兩岸衝突）。

有關北韓的局勢，新版防衛白皮書草案指出，北韓企圖促使裝備體系多樣化，並確保補足核武及彈道飛彈運用能力的資訊蒐集及警戒監控、偵察手段。北韓正致力於核武及彈道飛彈質的提升。

草案同時指出，北韓2023年發射了使用固體燃料、射程可達美國本土的新型洲際彈道飛彈（ICBM）級的彈道飛彈「火星18」、軍事偵察衛星。

防衛白皮書草案也載明，日本的陸海空自衛隊部隊統合指揮的「統合作戰司令部」將在2024年度成立。

防衛白皮書草案並刊載防衛研究所專欄文章，解說保有攻擊對手彈道飛彈發射據點的反擊能力、嚇阻力的意義。

日本防衛省每年擬定防衛白皮書，2024年版防衛白皮書是反映2023年4月至2024年3月底為止的主要動向，預定今年夏天公布。