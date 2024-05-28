航母戴高樂號戰鬥群演習　紅寶石核潛艇、巡防艦、反潛機加入

▲航空母艦戴高樂號。（圖／法國海軍，下同）

記者黃聖庭／編譯

法國海軍27日發布新聞稿，航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）於4月22日開始與護航艦艇部署在地中海，進行聯合演習。

▲飆風戰鬥機從航母起飛 。

戴高樂號航母航空隊包括18架飆風戰鬥機（Rafale）、2架鷹眼預警機（E-2C Hawkeye）和2架海豚直升機（Eurocopter AS365 Dauphin）；護航艦隊包括補給艦、地平線級驅逐艦、歐洲多用途巡防艦（FREMM）、紅寶石級（Rubis-class）攻擊核潛艦以及一架大西洋2型反潛巡邏機（Atlantique 2）。除此之外，還有來自義大利、葡萄牙和希臘的護衛艦加入演練。

▲紅寶石級攻擊核潛艦。

法國海軍表示，在「海王星打擊」（NEPTUNE STRIKE）期間，透過多項演習和任務，展示航母戰鬥群捍衛北約聯盟的能力，最後在高強度的「MARE APERTO」演練中，航母戰鬥群與義大利海軍對抗，加強多場域海上行動時的作戰能力。

▲大西洋2型反潛巡邏機。

法國海軍說明，透過演訓提升盟軍在海上、空中的互操作性，深化共同程序標準化，增強應變能力，可在短時間通知下，進行更複雜的作戰任務。

▼歐洲多用途巡防艦。