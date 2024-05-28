以色列襲難民營45死！　美國安會：平民死亡令人心碎

▲以色列26日深夜空襲拉法一處難民營引發大火，現場剩下一片廢墟。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列26日深夜對拉法（Rafah）一處難民營發動空襲，造成45人死亡、249人受傷，引發國際社會譴責。聯合國秘書長古特瑞斯公開譴責攻擊行為，而安理會將於28日召開緊急會議，而美國則在聲明中指出，以軍在行動中擊殺了2名哈瑪斯成員，但造成平民傷亡「令人心碎」。

根據《路透社》報導，美國國安會發言人在聲明中指出，以色列的襲擊造成數十名無辜的巴勒斯坦人死亡，令人感到相當心碎，「以色列有權打擊哈瑪斯，我們知道這次行動擊殺了2名高級的哈瑪斯恐怖份子，他們對襲擊以色列平民負有責任，但我們已經明確表示，以色列必須採取一切可能的預防措施來保護平民。」

發言人強調，美國正積極與以色列國防軍進行接觸，「以評估發生了什麼事情，並了解以色列國防軍正在進行的調查。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）同樣譴責這起攻擊，事件造成在這場致命衝突中尋求庇護的大量無辜平民罹難，「加薩沒有安全的地方，這種令人恐懼的事必須停止。」

另外，聯合國安理會非常任理事國成員的阿爾及利亞提出要求，因此安理會將於28日召開緊急閉門會議。

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