殯葬大亨落跑海外路線曝！嫩女友父也參一腳　「助逃團」10人起訴

▲朱國榮用女友父親的名義逃亡海外至今半年，為躲避以巴戰火落腳俄羅斯。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「殯葬大亨」國寶集團總裁朱國榮因炒股案共被判刑24年，去年逃亡至今，檢警追查朱國榮和小40歲的女友陳宛暄分頭逃亡，陳女父親陳泰壽幫忙辦理萬那杜國護照，超跑達人周哲男提供遊艇，讓朱國榮逃到菲律賓，輾轉到以色列，最後因躲避戰火，落腳俄羅斯，途中鑽石貿易商夏本杰夫妻協助訂房，妻舅則傳送朱國榮幼子照片以解思親之苦，台北地檢署27日依藏匿人犯等罪起訴10人。

大圈仔朱國榮來台從事殯葬業，接連與股市炒手合作，在2011年到2013年炒作龍邦公司股票，另外在2014年炒作台灣人壽股票，2案被高院共判刑24年，尚未定讞，另外還涉及松崗數位、晟楠科技等炒股、掏空案，剛被起訴一審還未判決。

▲朱國榮女友陳宛暄的爸爸陳泰壽(中)、媽媽蔡宜伶(左)、哥哥陳瑋䆁(右)。（資料照／記者劉昌松攝）

朱國榮總計涉及6件重大經濟案件，先後繳交了保釋金共5億1700萬元，但朱國榮在2023年9月7日依法院裁定到信義分局三張犁派出所報到後，就此人間蒸發，法院陸續宣告沒收保釋金，並發布通緝，最高檢察署日前也通令註銷朱國榮的護照。

檢警追查，72歲的朱國榮早就打聽到萬那杜共和國護照可免簽進入大英國協、俄羅斯、香港等地，請32歲的女友陳宛暄父母協助辦理良民證，並由陳宛暄的60歲父親陳泰壽帶著申請書，到香港辦理萬那杜護照，護照名字是陳泰壽，照片則是朱國榮，移民官覺得朱國榮的照片髮型容貌與陳泰壽相似，因此在2023年8月間核發護照。

▲被稱為「超跑達人」的周哲男現因台中商銀掏空案遭收押禁見中。（資料照／記者黃哲民攝）

同一時間，從事超跑、遊艇業的周哲男得知好友朱國榮想偷渡出境，買來義大利製的白色玻璃纖維船「TOPSPEED」遊艇，先在2023年8日停放到基隆八斗子漁港，經多次會勘、觀察沿岸地形及海象，為了縮短航行距離，由船長鍾明華只是2個兒子鍾佳融、鍾佳汶在9月7日把船開到台南安平港，等朱國榮完成最後一次警局報到後，前往會合，趁著晚上雨勢磅礡，夜色昏暗之際駛離港口，9月8日傍晚抵達菲律賓佬沃碼頭。

▲朱國榮的鑽石商友人夏本杰(左)與妻子林郁芬協助訂機票、安排飯店住宿。（資料照／記者劉昌松攝）

朱國榮抵達佬沃後，與搭機前往的女友陳宛暄以及鑽石商夏本杰、林郁芬會合，一起搭私人班機，飛到萬那杜，夏本杰、林郁芬夫妻在當地觀光旅遊幾天後回台，由夏本利在台灣上網訂購班機、住宿，讓朱國榮、陳宛暄得以在9月26日搭上包機，暫停斯里蘭卡加油，後因故轉往約旦稍作停留，最後飛抵以色列特拉維夫班古里安國際機場。

但是以色列和巴勒斯坦在2023年10月7日爆發武裝衝突，朱國榮和陳宛暄為免受戰火波及，又找夏本杰協助，朱國榮以不詳方式轉進莫斯科，陳宛暄則持護照搭機飛往香港後，在轉飛莫斯科會合，2023年2月18日、25日，朱國榮打電話安排把國內資產轉交周哲男處理。

▲朱國榮逃亡期間，透過私人秘書曾子育轉匯公司款項給女友的家人。（資料照／記者劉昌松攝）

逃亡過程中，陳宛暄的父母代為支付陳宛暄的海外信用卡費約130萬元，朱的助理曾子育也協助轉匯了19萬餘元給陳的父母，而陳宛暄弟弟除了幫忙照顧姊姊和朱國榮的所生的年幼兒子，還會透過微信，不定期傳送孩子照片，稍解朱國榮、陳宛暄的相思之情。

檢察官顏伯融調查後，認定陳宛暄的父母與弟弟、另因台中商銀案遭收押的周哲男、船長周明華父子3人，以及鑽石商夏本杰父妻、助理曾子玉等10人，分別是涉嫌藏匿人犯、違反《出入國及移民法》使壽禁止出國處分之國民出國等罪的首謀與共犯，依法將這10人提起公訴。而朱國榮、陳宛暄則繼續發布通緝。