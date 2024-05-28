民調／破5成民眾滿意賴清德就職演說　74％同意兩岸互不隸屬

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德就職演說時強調「四個堅持」 、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，觸動藍營與中共敏感神經，皆大力批評 ，然而，台灣民意基金會今（28日）公布最新民調，對於賴清德就職演說內容，51％民眾滿意、19％不滿意、29.9％沒意見或不知道；對賴清德所說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的態度，74％民眾同意，16％不同意。

民調詢問，「賴清德總統520發表打造民主和平繁榮的新台灣就職演說。整體來說，您滿不滿意他的表現？」結果發現：22.7%非常滿意，28.6%還算滿意，10.6%不太滿意，8.3%一點也不滿意，16.8%沒意見，13.1%不知道、拒答。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，51%大體上滿意賴清德總統所發表就職演說的內容，19%不滿意。值得注意的是，有30%國人對賴總統就職演說沒意見或不知道。台灣民意基金會表示，這項發現傳達了一個訊息，賴清德就職演說贏得過半數國人掌聲，算是一個還不錯的開始。

從政黨傾向看，不同政黨支持者的反應有很明顯的差異。民進黨支持者，85％滿意，1.1%不滿意，14%沒意見、不知道；國民黨支持者，25%滿意，43％不滿意，32%沒意見、不知道；民眾黨支持者，24％滿意，36％不滿意，41％沒意見、不知道；中性選民，37%滿意，13%不滿意，50%沒意見、不知道。

民調也調查，國人對「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的態度，74％民眾大致上同意、16％不同意。；至於國人對卓榮泰做好行政院長工作的信心，最新民意顯示，44％對卓榮泰做好行政院長工作有信心，32％沒信心，24%沒意見、不知道。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年5月20-22日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台 灣民意基金會（TPOF）。