　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

Venture Star挑戰賽開跑　侯友宜鼓勵青年落腳新北

▲Venture Star挑戰賽開跑。（圖／新北市青年局提供）

▲「2024 Venture Star新北新創之星挑戰賽」27日徵件起跑。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今（27日）正式開跑，徵選具備成長潛力的創業新星，提供優勝獎金與客製化成長計畫。市長侯友宜盼透過競賽帶動在地青年創業發展職涯，讓青年在新北落腳，也為城市創新生態注入活力，帶動產業進步發展。

侯友宜表示，新北市約有404萬人口，中小企業數量更超過24萬家為全國之冠，許多青年移居到新北市尋求發展機會，市府自青年局成立以來，對青年創業發展規劃上不遺餘力，目前已設立8處青年創業基地、每年輔導培育160組創業團隊。本屆挑戰賽主題參考目前國際趨勢，以AI和綠能永續等重要議題進行徵選，結合創業競賽與輔導，積極協助在地優秀創業者成長，展現屬於青年的韌性與實力，發展職涯的無限可能。

▲Venture Star挑戰賽開跑。（圖／新北市青年局提供）

▲侯友宜出席「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」開跑記者會。

青年局表示，此次挑戰賽徵件期間為5月27日至7月4日，考量到新創公司面臨諸多挑戰，本次競賽與多家知名創投公司合作，遴選10組優秀的團隊進入決賽，提供訪視輔導及主題式課程，就商業模式、市場擘劃、募資規劃等進行方案優化，於10月中旬進行決賽後，前3名將可獲得總獎金30萬，並接受專業創投1對1陪跑計畫等資源，獲得最佳的發展機會。

「2024 Venture Star新北新創之星挑戰賽」開跑記者會以證券交易所的「上市敲鐘」儀式作為啟動信號，期待看到更多新創團隊的創業精神與發展野心，在競賽中獲得豐碩的成果，歡迎所有具有創意和潛力的團隊報名參與。

▲Venture Star挑戰賽開跑。（圖／新北市青年局提供）

▲新北市府團隊與創投代表敲響「上市鐘」宣告挑戰賽正式啟動。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆銘傳國中JHBL奪冠軍　謝國樑：撥3千萬修繕場地

►基隆打造全國首創公車貼心鈴　謝國樑：友善運輸環境向前進

►基隆北聖宮集資捐贈救護車　配備12導程心電圖機組

ET快訊
林庭謙爆劈腿「逼小三墮胎」　正宮霖霖突請假
中國今年開拍「統一台灣」電影！《澎湖海戰》選520釋出海報
車格「塞汽車+重機」！　管委會向住戶求償28萬
快訊／連續8年　WHA再次拒絕台灣
NIKE「限時特惠直逼4折」　夯鞋現省3千元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

打造海綿城市！新北落實「出流管制」　增加滯洪量270萬噸

移民署南投收容所百人浴佛　離家30年移工為故鄉老母遙寄思念祝福

Venture Star挑戰賽開跑　侯友宜鼓勵青年落腳新北

萬金杜鵑攝影展今登場　新北市府大廳賞杜鵑之美

加持祈福文昌筆助攻　新北市圖考前祝福禮

關警攜手金融機構　「關懷提問」阻詐騙

大溪豆干節全新升級結合蔬食集客計畫　推動健康飲食

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

打造海綿城市！新北落實「出流管制」　增加滯洪量270萬噸

移民署南投收容所百人浴佛　離家30年移工為故鄉老母遙寄思念祝福

Venture Star挑戰賽開跑　侯友宜鼓勵青年落腳新北

萬金杜鵑攝影展今登場　新北市府大廳賞杜鵑之美

加持祈福文昌筆助攻　新北市圖考前祝福禮

關警攜手金融機構　「關懷提問」阻詐騙

大溪豆干節全新升級結合蔬食集客計畫　推動健康飲食

領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

陸委會：台灣藝人「表態潮」由央視發動　還示意其他藝人要跟進

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

《神隱》女星武打訓練破相！　「臉上縫7針」工作急喊卡

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

中國今年開拍「統一台灣」電影！《澎湖海戰》選520釋出海報

明年用「Chinese Taipei」參與WHA？邱泰源：國家主權不容打折

日本F-15戰機緊急升空監控　中共新款無人機「無偵-10」曝光

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

房車拉力賽「電商董座」亡　政商關係佳

彰化阿嬤房子被震垮！里長超暖善舉堅持20年

張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

松鼠害新竹香山停電　台電已提前復電

民進黨台南市黨部選舉郭國文當選市黨部新任主委

鼠害導致停電　新竹香山1300戶波及

許淑華免幫繳240萬罰單！警認行政瑕疵

雲科大、雲林產業園區攜手培育減碳技術人才

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

2024台南國際音樂節圓滿落幕

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」

今彩539頭獎2注中　獎落台中、南投

蘇花改中仁隧道南向施工！6 月起全時段封閉

大溪豆干節全新升級　結合蔬食集客計畫

更多熱門

相關新聞

萬金杜鵑攝影展今登場　新北市府大廳賞杜鵑之美

萬金杜鵑攝影展今登場　新北市府大廳賞杜鵑之美

萬金杜鵑攝影展今（27日）在新北市政府1樓東側大廳展出，新北市長侯友宜到場頒獎給攝影比賽得獎者獎狀及獎金，也與日本杜鵑花城市茨城縣笠間市台灣辦事處副處長坪井勇樹一同欣賞得獎作品，萬金杜鵑攝影展展期至6月7日，新北市農業局邀請民眾來參觀各界攝影愛好者鏡頭下杜鵑最美的時刻。

加持祈福文昌筆助攻　新北市圖考前祝福禮

加持祈福文昌筆助攻　新北市圖考前祝福禮

最新縣市長施政滿意度出爐！　盧秀燕蟬聯五星、蔣萬安奪進步獎

最新縣市長施政滿意度出爐！　盧秀燕蟬聯五星、蔣萬安奪進步獎

遭指與建商合作開發　侯友宜告名嘴敗訴

遭指與建商合作開發　侯友宜告名嘴敗訴

新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

關鍵字：

新北創業新星侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

恐怖瞬間曝！國道自小客遭夾殺夫妻雙亡

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕專家也看呆

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！不甩法院催討

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面