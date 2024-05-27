Venture Star挑戰賽開跑　侯友宜鼓勵青年落腳新北

▲「2024 Venture Star新北新創之星挑戰賽」27日徵件起跑。（圖／新北市青年局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府首屆「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」今（27日）正式開跑，徵選具備成長潛力的創業新星，提供優勝獎金與客製化成長計畫。市長侯友宜盼透過競賽帶動在地青年創業發展職涯，讓青年在新北落腳，也為城市創新生態注入活力，帶動產業進步發展。

侯友宜表示，新北市約有404萬人口，中小企業數量更超過24萬家為全國之冠，許多青年移居到新北市尋求發展機會，市府自青年局成立以來，對青年創業發展規劃上不遺餘力，目前已設立8處青年創業基地、每年輔導培育160組創業團隊。本屆挑戰賽主題參考目前國際趨勢，以AI和綠能永續等重要議題進行徵選，結合創業競賽與輔導，積極協助在地優秀創業者成長，展現屬於青年的韌性與實力，發展職涯的無限可能。

▲侯友宜出席「2024 Venture Star 新北新創之星挑戰賽」開跑記者會。

青年局表示，此次挑戰賽徵件期間為5月27日至7月4日，考量到新創公司面臨諸多挑戰，本次競賽與多家知名創投公司合作，遴選10組優秀的團隊進入決賽，提供訪視輔導及主題式課程，就商業模式、市場擘劃、募資規劃等進行方案優化，於10月中旬進行決賽後，前3名將可獲得總獎金30萬，並接受專業創投1對1陪跑計畫等資源，獲得最佳的發展機會。

「2024 Venture Star新北新創之星挑戰賽」開跑記者會以證券交易所的「上市敲鐘」儀式作為啟動信號，期待看到更多新創團隊的創業精神與發展野心，在競賽中獲得豐碩的成果，歡迎所有具有創意和潛力的團隊報名參與。

▲新北市府團隊與創投代表敲響「上市鐘」宣告挑戰賽正式啟動。