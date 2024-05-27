萬金杜鵑攝影展今登場　新北市府大廳賞杜鵑之美

▲金杜鵑攝影展27日在新北市政府1樓東側大廳展出，新北市長侯友宜（右7）與日本杜鵑花城市茨城縣笠間市台灣辦事處副處長坪井勇樹（右6）一同欣賞得獎作品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬金杜鵑攝影展今（27日）在新北市政府1樓東側大廳展出，新北市長侯友宜到場頒獎給攝影比賽得獎者獎狀及獎金，也與日本杜鵑花城市茨城縣笠間市台灣辦事處副處長坪井勇樹一同欣賞得獎作品，萬金杜鵑攝影展展期至6月7日，新北市農業局邀請民眾來參觀各界攝影愛好者鏡頭下杜鵑最美的時刻。

侯友宜表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一，新北市營造「萬金杜鵑」品牌，凝聚地方共識推廣杜鵑之美，獲國際獎項認可。而為紀錄杜鵑之美，廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，本次攝影展計有54人投稿、共200件作品，拍攝來自全台各地的杜鵑，經評審團評選出16位得獎者，今日由侯市長頒發獎狀，並頒發獎金1萬元予金獎得主鄭明坤。

▲侯友宜到場頒獎給攝影比賽得獎者獎狀及獎金。

攝影比賽評審攝影作家陳嵩嵐表示，本次參賽踴躍，有許多出色的作品令人驚艷，參賽者們為了捕捉杜鵑花最美的姿態，記錄從早至晚的光影，也展現許多創意與技巧，讓人感受參賽者對杜鵑的熱情，尤其這16位得獎者，無論在構圖或表達上，皆緊密叩合杜鵑花主題，且善用自然環境的明暗、反射等攝影手法，將日常生活中怡然的節奏，與杜鵑盛開的風景，留下精彩紀錄，讓此次評審過程充滿挑戰。

金獎得主鄭明坤的作品「暗夜杜鵑」，拍攝由長欣花樹鄭光育、林裕淳及花農黃信輝共同創作的萬金杜鵑花藝作品-夢想飛行船，呈現夜間的杜鵑之美，不同於白天的花團錦簇，在晚間燈光照射下的杜鵑散發矇矓美。另外，獲得特別獎的作品「夢遊萬金杜鵑仙境」，攝影者郭淑儀拍攝萬里觀光公園的杜鵑庭園造景「映山園」，畫面中小女孩在盛開的杜鵑花森林裡仰望天空，如同愛麗絲夢遊仙境般，展現童貞與無限的好奇心。

▲萬金杜鵑攝影展即日起至6月7日歡迎民眾前來觀賞。

值得一提的是，本次另一位特別獎得主鄭憶南，也是杜鵑花展作品「花時光x厝迷蹤」藝術家團隊之一，鄭憶南表示，得知作品獲獎時內心很感動，作品「風雨杜鵑」是團隊在金山茂生苗圃布展時所拍攝，當時正值苗圃噴灌系統啟動，捕捉到杜鵑面對風吹雨打依然挺立的堅韌瞬間，同時也想藉由這幅作品，向所有堅持不懈、默默付出的花農致敬。

日本最具代表性的杜鵑花城市之一茨城縣笠間市台灣辦事處也來參觀萬金杜鵑及今日的攝影展，副處長坪井勇樹指出新北萬金杜鵑花展結合花農與藝術家團隊，與笠間杜鵑花節不同，值得相互參考交流，目前在笠間杜鵑公園舉辦的杜鵑花節今年也已邁向第53年，歡迎新北市民到笠間走走，也期許日後能有更多與新北市交流的機會。

農業局表示，本次萬金杜鵑攝影展自5月27日展覽至6月7日於新北市政府1樓東側大廳展出，現場結合杜鵑布置展出得獎作品，也陳列萬金杜鵑春季花展花絮，歡迎民眾前來一睹萬金杜鵑各式風貌。