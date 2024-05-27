加持祈福文昌筆助攻　新北市圖考前祝福禮

▲新北市立圖書館於總館設置「金榜題名」狀元門。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

考季到來，各項升學與國家考試陸續登場，新北市立圖書館特別為全市的考生們，準備了考前祝福禮，6月4日起至10日止，只要憑准考證、應試通知或新北市立圖書館借閱證，並借閱一本書，便可到全市36個圖書分館免費換取過爐加持的祈福文昌筆組，限量3000份，送完為止。

新北市立圖書館王錦華館長表示，圖書館的自修室一向是學生、考生看書學習的首選，尤其假日與考季期間，更是座無虛席，新北市各區圖書分館均提供自修閱覽空間，陪伴考生最後衝刺。為了祝福考生們考試順利，新北市立圖書館特別於總館設置了「金榜題名」狀元門，還有考試必勝「包高中」的包子、粽子等趣味手拿板，提供考生拍照紓壓，同時為考生應援，加油打氣。另外還有「學習滿分」主題書展，展出包括學習方法、時間管理、筆記整理等好書，幫助考生掌握考試關鍵。

6月4日起至9日止，只要憑准考證、應試通知或新北市立圖書館借閱證，並借閱一本書，便可到全市51個圖書分館免費換取限量加持文昌筆組，希望所有到圖書館溫書的考生都能帶著圖書館的祝福，在考場上「下筆如有神助」，高中金榜。詳細活動資訊與文昌筆換取方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。