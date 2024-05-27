最新縣市長施政滿意度出爐！　盧秀燕蟬聯五星、蔣萬安奪進步獎

▲六都首長。（合成圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2024縣市長施政滿意度調查今（27日）出爐！六都當中，台中市長盧秀燕「蟬聯」五星首長，高雄市長陳其邁「首獲」五星肯定，兩人入選五星縣市長名單；台北市長蔣萬安度分數進步最多，獲最佳進步獎。此外，政黨施政、首長表現滿意度，民進黨持續維持第一，民眾黨依舊敬陪末座，國民黨則處於第二。

根據《遠見雜誌》調查的名單，整理出名單中幾個值得注意的關鍵。關鍵一「獲得五星的首長」，六都中，蟬聯五星評價的是台中市長盧秀燕，滿意度72.9％，個人的滿意度、施政分數都是六都最高，也是歷年之最。高雄市長陳其邁則首獲五星，滿意度首破七成，達71.3％，創近六年新高，無論是產業進駐和觀光、演唱會經濟方面都風光無限。

▼《遠見》五星首長調查結果。（圖／翻攝遠見，點圖放大）

關鍵二「最佳進步獎」，六都中，台北市長蔣萬安，滿意度顯著提升，獲封最佳進步表現，蔣自2022年成為史上最年輕的首都市長後，歷經一年蹲點，今年明顯爆發，先蹲後跳的他，滿意度59.4％、進步13.1個百分點，皆為六都最顯著，而他的負評22.8％，也創下台北市歷年，從縣市改制後最低。

關鍵三「第二任任期，開始起飛」，六都中，台南市長黃偉哲一直穩定成長，今年從4星進步，成為4.5星，其滿意度61.5％，累積任內六年來平均67.4％，為六都第二高。

關鍵四「施政低調，先蹲後跳」，六都中，桃園市長張善政，亦是聚焦市政的首長，今年也由4星首長變為4.5星。滿意度58.6％，而他帶領的桃園隊，表現可圈可點；其中「環保」滿意度為六都最高。

關鍵五「危機處理，更見實力」，花蓮近日天災頻頻縣，花蓮縣長徐榛蔚專心救災、穩住民心下，拿下75分的施政分數，同時是全台第三名。而因個人官司而被對手陣營挑戰的宜蘭縣長林姿妙，沉穩危機處理，盡量不讓縣政悖亂，一樣維持在四星級。

關鍵六「面對爭議，努力拆彈」，六都中，新北市長侯友宜選總統，敗選後卻得直接應對市民，但在誠懇面對下，今年滿意度59.6％，為六都第四名，雖有降幅卻並未崩盤。六都外，被官司所苦的新竹市長高虹安，也在政治氛圍及政敵強力論述下，今年的滿意度為43.1％，但施政分數則守穩60大關，為60.2％。

最後，《遠見》貼出各政黨施政與首長的滿意度調查，可觀察出政黨施政、首長表現滿意度，民進黨持續維持第一，民眾黨依舊敬陪末座，國民黨則處於第二。

▲▼《遠見》調查結果。（圖／翻攝遠見）