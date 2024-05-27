　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最新縣市長施政滿意度出爐！　盧秀燕蟬聯五星、蔣萬安奪進步獎

▲▼六都首長。（合成圖／ETtoday資料照）

▲六都首長。（合成圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

2024縣市長施政滿意度調查今（27日）出爐！六都當中，台中市長盧秀燕「蟬聯」五星首長，高雄市長陳其邁「首獲」五星肯定，兩人入選五星縣市長名單；台北市長蔣萬安度分數進步最多，獲最佳進步獎。此外，政黨施政、首長表現滿意度，民進黨持續維持第一，民眾黨依舊敬陪末座，國民黨則處於第二。

根據《遠見雜誌》調查的名單，整理出名單中幾個值得注意的關鍵。關鍵一「獲得五星的首長」，六都中，蟬聯五星評價的是台中市長盧秀燕，滿意度72.9％，個人的滿意度、施政分數都是六都最高，也是歷年之最。高雄市長陳其邁則首獲五星，滿意度首破七成，達71.3％，創近六年新高，無論是產業進駐和觀光、演唱會經濟方面都風光無限。

▼《遠見》五星首長調查結果。（圖／翻攝遠見，點圖放大）

▲▼《遠見》五星首長調查。（圖／翻攝遠見）

關鍵二「最佳進步獎」，六都中，台北市長蔣萬安，滿意度顯著提升，獲封最佳進步表現，蔣自2022年成為史上最年輕的首都市長後，歷經一年蹲點，今年明顯爆發，先蹲後跳的他，滿意度59.4％、進步13.1個百分點，皆為六都最顯著，而他的負評22.8％，也創下台北市歷年，從縣市改制後最低。

關鍵三「第二任任期，開始起飛」，六都中，台南市長黃偉哲一直穩定成長，今年從4星進步，成為4.5星，其滿意度61.5％，累積任內六年來平均67.4％，為六都第二高。

關鍵四「施政低調，先蹲後跳」，六都中，桃園市長張善政，亦是聚焦市政的首長，今年也由4星首長變為4.5星。滿意度58.6％，而他帶領的桃園隊，表現可圈可點；其中「環保」滿意度為六都最高。

關鍵五「危機處理，更見實力」，花蓮近日天災頻頻縣，花蓮縣長徐榛蔚專心救災、穩住民心下，拿下75分的施政分數，同時是全台第三名。而因個人官司而被對手陣營挑戰的宜蘭縣長林姿妙，沉穩危機處理，盡量不讓縣政悖亂，一樣維持在四星級。

關鍵六「面對爭議，努力拆彈」，六都中，新北市長侯友宜選總統，敗選後卻得直接應對市民，但在誠懇面對下，今年滿意度59.6％，為六都第四名，雖有降幅卻並未崩盤。六都外，被官司所苦的新竹市長高虹安，也在政治氛圍及政敵強力論述下，今年的滿意度為43.1％，但施政分數則守穩60大關，為60.2％。

最後，《遠見》貼出各政黨施政與首長的滿意度調查，可觀察出政黨施政、首長表現滿意度，民進黨持續維持第一，民眾黨依舊敬陪末座，國民黨則處於第二。

▲▼《遠見》五星首長調查。（圖／翻攝遠見）

▲▼《遠見》調查結果。（圖／翻攝遠見）

▲▼《遠見》五星首長調查。（圖／翻攝遠見）

ET快訊
快訊／戴資穎突宣布退賽：很抱歉
恐怖瞬間曝！2大車夾殺「成鐵餅」　夫妻雙亡
快訊／大規模山崩「2000人活埋」　巴紐請求國際援助
去年剛結婚...李詠真愛妻難掩痛苦　躺友人懷裡流淚
胡漢龑今生日很沉痛！豪擲7000萬買超高雲梯車：可救到31樓
周立鑫女友沉痛走進靈堂　返家前再看一眼
快訊／國1高雄段又5車連環撞！「夫妻雙亡」後第7起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐老師來了！解釋「反質詢」　徐巧芯：答復不得超過質詢範圍外

民進黨：請傅崐萁不要造謠抹黑　污衊公民運動

傅崐萁控「賴清德發動群眾包吃包喝」　綠委齊批：不敢面對人民

卓榮泰：盼立法院釋善意　群眾明日不集結

雙城論壇「上海踩線團」今抵台北　蔣萬安證實：兩岸越緊張越需要交流

最新縣市長施政滿意度出爐！　盧秀燕蟬聯五星、蔣萬安奪進步獎

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

大巨蛋辦演唱會得先過「安全」罩門　蔣萬安：確保一切安全無虞最重要

5星級市長！遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

徐老師來了！解釋「反質詢」　徐巧芯：答復不得超過質詢範圍外

民進黨：請傅崐萁不要造謠抹黑　污衊公民運動

傅崐萁控「賴清德發動群眾包吃包喝」　綠委齊批：不敢面對人民

卓榮泰：盼立法院釋善意　群眾明日不集結

雙城論壇「上海踩線團」今抵台北　蔣萬安證實：兩岸越緊張越需要交流

最新縣市長施政滿意度出爐！　盧秀燕蟬聯五星、蔣萬安奪進步獎

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

大巨蛋辦演唱會得先過「安全」罩門　蔣萬安：確保一切安全無虞最重要

5星級市長！遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

竹市火警2勇消殉職　高虹安前往慰問並深表哀慟

徐老師來了！解釋「反質詢」　徐巧芯：答復不得超過質詢範圍外

秀智、朴寶劍「貼臉合照」曖昧氣流太強烈　韓網驚呼：真的交往？

每天起床都好累？掌握「5個重點」讓你早睡早起

吃飯巧遇黃仁勳！她合照「見1細節」大讚：又加分了

戴資穎突宣布退出本周新加坡賽！　左膝復原狀況引擔憂

TOYOTA將推「新款小型皮卡」　最直接對手就是福特Maverick

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

蘇花管制暴怒！男持電擊器逼退管制員開柵門闖關　警追捕送辦

IKEA 7款熱門「萌寵單品」69元起　京站分享貼文送貓掌護唇膏

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

政治熱門新聞

不滿賴清德喊諒解藝人　周玉蔻曝電話號碼：直接打到總統府、黨部

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

郭正亮揭韓國瑜「受了嚴重的傷」　批：台灣民主怎麼墮落成這樣

綠營高市黨部主委出爐！黃文益當選

國防部估2031年可徵役男僅剩7.4萬人

綠盼坐下來談　白：不會再進院長室

台灣民意基金會：84.6%反廢死

蕭旭岑憂「馬英九第一個被吊路燈」　曝蔡英文曾主動釋維安善意

黃嗆賴：你在當「民進黨的總統」？

快訊／麥玉珍淚喊要林淑芬道歉　否則提告

遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

綠地方主委改選結果出爐　「親賴」盤據半邊天

綠議員喊參加青鳥行動　詹江村揭盜圖酸：妳跑去香港幹嘛？

邰智源「賀國慶」被出征！呱吉傻眼怒嗆側翼

更多熱門

相關新聞

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

立法院院會明日續審國會改革法案，將再度上演表決大戰，藍白已放話力拚法案三讀通過，公民團體號召群眾再度上街頭抗議。面對民進黨「撂人」施壓在野黨監督政府的行為，國民黨團傅崐萁今（27日）召開記者會時，不僅指出社交平台Dcard上學生一面倒支持立法院推動國會改革，更秀出民進黨在31年前，由時任立委陳水扁、柯建銘、謝長廷等人在國會提出的《立法院聽證調查法》草案，籲總統賴清德以國家元首的高度，不要再鼓動人民上街頭。

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

大巨蛋辦演唱會得先過「安全」罩門

大巨蛋辦演唱會得先過「安全」罩門

遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

誓言讓國會改革案明天三讀　傅崐萁批：民進黨撂人對抗全國民意

誓言讓國會改革案明天三讀　傅崐萁批：民進黨撂人對抗全國民意

關鍵字：

五星首長遠見盧秀燕蔣萬安陳其邁花蓮侯友宜民眾黨民進黨高虹安

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕房仲也看呆

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面