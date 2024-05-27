名嘴李正皓爆料「與建商合作土地開發」　侯友宜提告敗訴

▲侯友宜委任律師莊榮宗(右起)、新北市議長蔣根煌、國民黨發言人柳采葳控告李正皓誹謗結果不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名嘴李正皓在總統大選期間爆料，代表國民黨的總統候選人長侯友宜，結合新莊在地建商開發土地，並指該建商竣業建築是新北市議長蔣根煌的金主，侯、蔣控告李正皓《正副總統選罷法》意圖使人不當選、《刑法》妨害名譽等罪，但台北地檢署調查認為，李正皓是根據公開資料做出評論，難認主觀上有惡意，27日處分不起訴。

李正皓在2023年12月29日，2024年1月2日與3日，分別在臉書上發文，稱侯友宜「收購地皮、放寬容積」、「在家族建地規劃校用地」，起猛攻侯友宜違反《公職人員利益衝突迴避法》與建商合作開發新莊土地。

李正皓爆料，侯友宜利用自身擔任市長的「強龍」優勢，與在地新莊的「地頭蛇」建商合作開發土地，並點名建商就是「竣業建築」，該建商老闆梁銘江與弟弟梁銘松固定會「捐錢」給國民黨新莊王蔣根煌，彼此的關係不言而喻。

侯友宜委任律師簡榮宗與蔣根煌因此到北檢控告李正皓涉嫌誹謗，簡榮宗稱李正皓的發文「根本牛頭不對馬嘴，侯市長家族的土地根本不符合調整標準，李正皓說因為臨路可以適用，跟大家報告一下，臨路的是255地號，跟侯市長253、254地號有甚麼關聯？」蔣根煌則對自己遭點名爆料，被塑造成黑金的形象而感到不滿。

不過檢察官調查，蔣根煌知道建商梁姓兄弟，且梁姓兄弟在2018年、2022年有捐款，加上李正皓發文時檢附的公開資料，足認李正皓並非出於憑空捏造而全然無據，當時正值總統選舉期間議會議長的言行也屬公共利益有關之事，李正皓的評論屬言論自由保護範圍，以罪嫌不足為由，處分不起訴。