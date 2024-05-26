修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

▲新北職訓「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名。（圖／新北市職業訓練中心提供）

記者郭世賢／新北報導

為結合北海岸的觀光休閒產業發展，新北市職業訓練中心在淡水服務據點，打造並啟用全新的咖啡飲料調製教室，今年將辦理3期「咖啡調配技巧職能專班」，以156小時的密集訓練，建構紮實的咖啡沖煮及調製技能。第1期已順利結訓，第2期即日起受理報名至6月19日，歡迎失業勞工踴躍報名參訓。

第1期結訓學員王小姐表示，很幸運能在咖啡教室操作全新的咖啡機，老師還帶領大家在「新北市技能競賽」參與現場手沖咖啡服務，「在一波波人潮中磨練課堂技法，更重要的是提升臨場反應力」，經過這場難得的壓力測試，「日後面對瞬間爆量的客人也不會害怕！」結訓學員林先生也提到，在專業老師教學帶領下收穫良多，「已經好幾個店家對我招手了」。

勞工局長陳瑞嘉表示，國際咖啡組織（ICO）統計，台灣一年喝掉28.5億杯咖啡，顯示市場潛力無窮，咖啡沖煮調製的人力需求快速增長。為因應「黑金商機」帶來的產業人力需求，新北市從2022年起在技能競賽增加咖啡拉花項目，2023年更規劃建置咖啡專業訓練教室，在2024年啟用並推出職前訓練課程。

職訓中心說明，淡水教室不僅設備一流，更特別邀請飲品調製大師、新北市技能競賽咖啡拉花組的張世勳評審長，以及台北精品咖啡協會郭維平榮譽理事長等擔任講師，以156小時的密集訓練，其中術科課程高達116小時，包括手沖技法、咖啡拉花、咖啡機台操作、吧台模擬等實作，建構學員紮實的咖啡沖煮及調製技能。

「咖啡調配技巧職能專班第2期」訓練期間自6月25日至8月7日，即日起受理報名至6月19日，相關課程資訊可至「新北勞動雲-職訓補給站」查詢，歡迎有興趣的勞工朋友踴躍報名，或電洽：02-2808-1612諮詢。