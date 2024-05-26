　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

▲新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名。（圖／新北市職業訓練中心提供）

▲新北職訓「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名。（圖／新北市職業訓練中心提供）

記者郭世賢／新北報導

為結合北海岸的觀光休閒產業發展，新北市職業訓練中心在淡水服務據點，打造並啟用全新的咖啡飲料調製教室，今年將辦理3期「咖啡調配技巧職能專班」，以156小時的密集訓練，建構紮實的咖啡沖煮及調製技能。第1期已順利結訓，第2期即日起受理報名至6月19日，歡迎失業勞工踴躍報名參訓。

第1期結訓學員王小姐表示，很幸運能在咖啡教室操作全新的咖啡機，老師還帶領大家在「新北市技能競賽」參與現場手沖咖啡服務，「在一波波人潮中磨練課堂技法，更重要的是提升臨場反應力」，經過這場難得的壓力測試，「日後面對瞬間爆量的客人也不會害怕！」結訓學員林先生也提到，在專業老師教學帶領下收穫良多，「已經好幾個店家對我招手了」。

勞工局長陳瑞嘉表示，國際咖啡組織（ICO）統計，台灣一年喝掉28.5億杯咖啡，顯示市場潛力無窮，咖啡沖煮調製的人力需求快速增長。為因應「黑金商機」帶來的產業人力需求，新北市從2022年起在技能競賽增加咖啡拉花項目，2023年更規劃建置咖啡專業訓練教室，在2024年啟用並推出職前訓練課程。

職訓中心說明，淡水教室不僅設備一流，更特別邀請飲品調製大師、新北市技能競賽咖啡拉花組的張世勳評審長，以及台北精品咖啡協會郭維平榮譽理事長等擔任講師，以156小時的密集訓練，其中術科課程高達116小時，包括手沖技法、咖啡拉花、咖啡機台操作、吧台模擬等實作，建構學員紮實的咖啡沖煮及調製技能。

「咖啡調配技巧職能專班第2期」訓練期間自6月25日至8月7日，即日起受理報名至6月19日，相關課程資訊可至「新北勞動雲-職訓補給站」查詢，歡迎有興趣的勞工朋友踴躍報名，或電洽：02-2808-1612諮詢。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆銘傳國中JHBL奪冠軍　謝國樑：撥3千萬修繕場地

►基隆打造全國首創公車貼心鈴　謝國樑：友善運輸環境向前進

►基隆北聖宮集資捐贈救護車　配備12導程心電圖機組

►謝國樑成為職棒開球首位市長　「小龍女」基隆女孩齊讚在地美食

ET快訊
正妹女警自拍反詐影片爆紅！　粉絲敲碗喊：把我抓走
吃一堆菜還便秘？「4大關鍵」很多人忽略　營養師：選錯了
台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決
遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈　民眾：收到點數早來不及了
快訊／賀軍翔案大逆轉？　葛斯齊還原現場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民進黨台南市黨部選舉　新潮流系郭國文當選市黨部新任主委

松鼠害新竹香山停電　台電緊急搶修：已提前復電

清法戰爭140周年　基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場

修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

鼠害的！新竹香山區停電　1300戶居民遭殃

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」　黃偉哲感謝四鯤鯓龍山寺對文化傳承重視

南投星空季即起登場　主打身心療癒與星空音樂會

觀音區健走活動　張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

端午社區包粽邱奕勝造型吸睛　網友直呼「揪古錐」

響應運動i臺灣　桃園區體育會健走逾1700人漫步虎頭山

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

布偶貓洗澡狂喊「好了啦」　碎唸無效只好認命沖水XD

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

民進黨台南市黨部選舉　新潮流系郭國文當選市黨部新任主委

松鼠害新竹香山停電　台電緊急搶修：已提前復電

清法戰爭140周年　基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場

修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

鼠害的！新竹香山區停電　1300戶居民遭殃

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」　黃偉哲感謝四鯤鯓龍山寺對文化傳承重視

南投星空季即起登場　主打身心療癒與星空音樂會

觀音區健走活動　張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

端午社區包粽邱奕勝造型吸睛　網友直呼「揪古錐」

響應運動i臺灣　桃園區體育會健走逾1700人漫步虎頭山

拉力賽爆自撞「電商董座」卡駕駛座身亡　主辦單位曝奪命原因

民進黨台南市黨部選舉　新潮流系郭國文當選市黨部新任主委

台中女警自拍反詐影片爆紅！IG破2萬追蹤　粉絲敲碗喊：把我抓走

放下薯條！愛吃「超加工食品」7後果　失智風險增25%

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

松鼠害新竹香山停電　台電緊急搶修：已提前復電

清法戰爭140周年　基隆Podcast暢談歷史獅球嶺古戰場

「3種深海魚」重金屬含量高！醫師警告：吃太多恐加速失智

修煉黑金戰力！新北「咖啡調配技巧職能專班」第2期開放報名

球速不是最重要　魔神樂開季5連勝：隊友給我很多分數

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

地方熱門新聞

今彩539頭獎2注中　獎落台中、南投

許淑華免幫繳240萬罰單！警認行政瑕疵

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

台南市國際蘭馨會會長交接卸任會長童小芸表現亮麗

台南踩街嘉年華×輪轉山海圳參賽者展現活力！

鼠害導致停電　新竹香山1300戶波及

我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場

花蓮NET封館1小時　讓弱勢家庭添新衣

新北金山國小126周年校慶　學童展現創意分享國際

松鼠害新竹香山停電　台電已提前復電

2車手衰碰「車手剋星」被識破活逮

台南做工行善團不畏雨為弱勢家庭努力

雲科大、雲林產業園區攜手培育減碳技術人才

台南市家長會聯合會第13屆理事長上任

更多熱門

相關新聞

陳世軒祝蘇巧慧當選綠新北主委

陳世軒祝蘇巧慧當選綠新北主委

民進黨26日舉行全國黨代表暨地方主委選舉，由於新北市黨部是同額選舉，立委蘇巧慧確定當選。民眾黨新北市黨部主委陳世軒送上祝賀花籃，表示相信新北發展越來越好的目標相同，期待2026大選來一場良性競爭；陳世軒也透露，民眾黨在新北每一個選區推1位議員候選人目標不變，預計今年下半年規劃里長共識營，培訓有意參政者。

新北金山國小126周年校慶　學童展現創意分享國際

新北金山國小126周年校慶　學童展現創意分享國際

視察淡北道路交維布設　侯友宜：減少交通影響優先考量

視察淡北道路交維布設　侯友宜：減少交通影響優先考量

有豐食品捐贈裝備器材　提升新北消防救災應變力

有豐食品捐贈裝備器材　提升新北消防救災應變力

汪星人「擊落」機車落跑　騎士慘摔畫面曝

汪星人「擊落」機車落跑　騎士慘摔畫面曝

關鍵字：

新北職訓咖啡

讀者迴響

熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

獨家／丟丟妹緊急送醫開刀！

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

9.6萬標下拿破崙生殖器：尺寸如嬰兒手指

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面