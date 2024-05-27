趙少康酸：賴清德把總統當黨主席當！　愛台灣變成「害台灣」

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德520就任後，對外兩岸矛盾升溫，對內立法院「國會改革法案」，議場衝突不斷。對此，中廣前董事長趙少康今（27日）表示，賴清德把總統當民進黨主席當，甘於當「民進黨總統」，只討好40%的死忠支持者，民主不是民進黨的專利，「愛台灣」更不能只靠一張嘴，反而變成「害台灣」，用行動守護台灣的民主，只在賴清德的一念之間。

趙少康於臉書表示，賴清德只想當民進黨總統，才上任才一個星期，不幸被他言中，台灣內外都烽火連天。中共剛結束的圍台軍演，強度超越以往，軍事專家都認為，今年還會有接連不斷的軍演，就怕擦槍走火，讓台灣陷入萬劫不復。

趙少康表示，台灣對內，國會衝突每周二、五上演，民進黨反「國會改革」，操作各種假消息跟錯誤的哏圖，才能騙支持者為民進黨衝鋒。賴清德身為總統，不以社會安定、捍衛民主、改革國會為念，反而為一黨之私而當家鬧事，放任側翼發動群眾到立法院外抗爭，甚至抹黑在野黨違法表決，還公開「感謝每一個國人勇敢站出來守護民主」，鼓勵群眾持續上街。

趙少康回顧過去，賴清德在台南市長任內曾經超過兩百天不進議會，寫下反民主、反監督的惡例，「賴皮寮」違建更是說不拆就不拆，可見得這個人的擇惡固執，一路走來始終如一。現在當了總統，面對「雙少數」事實，不只一點都不謙卑，也不為了往後政務推動順利，想辦法跟在野和解，反而甘於當「民進黨總統」，只討好40%的死忠支持者，對內對外言行毫無高度可言，只能顯示他「硜硜乎其器小哉」的格局。

最後，趙少康強調，民主不是民進黨的專利，「愛台灣」更不能只靠一張嘴，反而變成「害台灣」。用行動守護台灣的民主、安全，只在賴清德的一念之間。