國會改革陽光政治　傅崐萁：改革已經到了最後一哩路

政治中心／綜合報導

國民黨黨團總召傅崐萁今(27)日於立法院召開「國會改革！民進黨怕了嗎？」記者會。傅崐萁表示，國會改革已經到了最後一哩路，明天就是能否三讀通過的關鍵時刻，台灣落後世界民主的浪潮已有幾十年之久，國民黨團將士用命承擔所有民意，必將盡心盡力在明天力拼國會改革三讀通過。國民黨團再次呼籲賴總統，希望賴總統以國家元首、台灣大家長的高度，全力支持國會改革，臺灣不能自絕於國際民主社會，陽光改革法案絕對不能再延。雖然執政黨不斷以暴力及群眾運動來威嚇在野黨、恐嚇在野黨，但是國民黨團肩膀上承載的民意，讓我們必須堅持的奮戰到底，讓民意能夠伸張，人民有權、國會有能。

傅崐萁指出，對於賴總統表示對群眾運動的嘉勉肯定，認為國會要有程序正義，國民黨團想提醒賴總統，過去8年民進黨執政以輾壓的方式通過所有爭議的法案，在朝野沒有共識而強行表決的情況之下，通過法案率高達90%以上。而國民黨執政時僅有不到10%的法案通過。試問賴總統，您真的覺得國民黨團沒有遵守程序正義？而民進黨真的有充分討論、落實真正的程序正義嗎？國會改革五法歷經了多項程序，包括在委員會逐條討論時，被民進黨提了44次散會動議、鍾佳濱召委消失超過4個小時、兩次公聽會一次專案報告、吳宗憲召委召集朝野協商、討論法案時柯建銘口出惡言稱：「花蓮地震是老天有眼」、韓院長召開超過4次朝野協商、三次院會逐條表決時民進黨發言50多次等等。

傅崐萁強調，賴總統以清廉自居，希望國家能夠改革，這也是過去民進黨一慣的主張，因此在30年前推動憲改，就是為了要中華民國能夠有陽光透明的政治，民進黨元老林濁水先生在提到國會改革已經了延宕30年，為什麼最重要的事情到現在都還沒有完成，是不是得到權力以後就會使人腐化，而忘記當時支持你的人民已經離你非常遙遠。民進黨過去在1993、2012及2016年都曾提出國會改革法案，尤其是1993年版本的《立法院聽證調查法草案》中可以看到，提案人為沈富雄、陳水扁、呂秀蓮、蘇嘉全、謝長廷，更有柯建銘。93年的《立法院聽證調查法草案》明定，聽證會之證人違反本法規定，拒絕出席作證、拒絕提出證言或紀錄者，處一年以下有期徒刑或新台幣十萬元以下之罰金，如果是虛偽陳述處7年以下有期徒刑！民進黨不是得了健忘症就是昨是今非，執政太久害怕被監督，讓國民黨再次喚醒民進黨的記憶，30年前憲改及推動民主浪潮的精神在哪裡？

傅崐萁認為，多項民調包含台灣民意基金會及Dcard 都顯示超過一半以上的台灣人支持「國會改革」。台灣民意基金會公布的民調指出，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，20歲以上台灣人中，有5成8贊成立法，2成9不贊成，尤其在20～24歲有高達80%支持「藐視國會罪」。而大學生最多的Dcard上有多項投票活動，顯示學生多數不支持上街而支持國會改革。以政治大學投票為例，高達73%反對上街抗議、88%支持國會改革，陽明交通大學有82%支持藍白的國會改革，成功大學有79%不支持524國會抗爭運動，清華大學有79%認為上街抗議是吃飽太閒，中興大學72%支持國會改革，虎尾科大有90%支持國會改革，而台大對於支持的比例也遠高於不支持。

傅崐萁進一步表示，世界各先進的民主國家都有「違反協助國會調查義務」的處罰，美國有藐視國會罪，若無正當理由拒絕出席或提供資料處1月以上12月一下之有期徒刑或罰金100美元以上10萬美元以下、在英國若是虛假陳述、故意阻擾視同藐視法庭罪，最高監禁兩年、在法國若是拒絕提供文件，處2年以下有期徒刑，德國也都有相關法律及罰則，如沒有正當理由拒絕作證，得處1萬歐元以下罰鍰且得強制拘提，而與我國國情最近似的日本及韓國，也都有相關罰則，像是虛偽陳述日、韓皆處3月以上10年以下有期徒刑，在日本無正當理由拒絕出席、宣示、作證或提供文件資料，處1年以下有期徒刑或10萬日圓罰鍰。世界上各先進民主國家皆有相關法律賦予國會監督行政機關之權力，因此台灣的國會勢必要改革，而國會亂源來自於民進黨，請賴清德總統一定要約束好民進黨立院黨團，讓陽光照進國會，將權力還給人民。

傅崐萁最後強調，國會改革不是2024的今天才開始，過去每逢民進黨在野，國會改革就被民進黨喊得震天價響，可惜執政八年後的民進黨由於太多的貪贓枉法、貪污腐敗需要掩蓋，動輒封存30年，因此對於國會改革反而避之唯恐不及，對揭弊害怕得不得了。再次強烈地呼籲，請民進黨政府還權於民，為了國會改革、陽光照進國會，更為了避免台灣社會的撕裂與對抗，請賴清德總統約束民進黨立院黨團，不要與民意相違背、且勿再以暴力以及鼓動人民上街、別縱容民進黨籍立委肆意造謠，胡言亂語。也請教柯建銘總召，當年的初心在哪裡？為民主奮鬥的精神在哪裡?今天你已成為反民主的罪人，踐踏國人。民進黨昨是今非已經忘了當年的初衷，民進黨做不到的事國民黨來做，國會改革延宕了30年，必須往前推進！還權於民讓臺灣的政治更加的陽光透明，讓臺灣趕快迎接世界民主的浪潮，不能自絕於國際民主的社會當中。

針對媒體問答，傅崐萁表示，對於明天要通過國會改革陽光法案，藉此跟世界民主的浪潮接軌，台灣已經落後太多年了，台灣社會不能再落後於國際的潮流。國民黨團會全心全意地在明日讓國會改革五法順利三讀，必將排出萬難、奮戰到底，因為國民黨團承載了最廣大的民意，一定會還權於民，讓國會有能、人民有權。對於執政黨發動群眾堪稱世界奇蹟，竟然號召人民上街反對在野黨，更是世界首創，尤其在賴清德一意孤行之下，要求反守為攻使得民進黨立委像是吃了興奮劑，前仆後繼發動9波的攻擊，但都被國民黨團擋下鎩羽而歸。全國國人都共同見證，一黨獨大、一意孤行、封建腐敗的新權貴就是民進黨，而賴清德便是現在新的盟主，要如何讓他回頭是岸，唯獨通過國會改革五法，將過去所有的弊端無所遁形，讓人民有知的權利，知道事情的真相，國民黨團責無旁貸必定會盡力完成。對於所謂的罷免30位藍委，更是對藍委無限的肯定，因為國民黨團就是反威權、反暴力、反封建、反腐敗，而罷免行動是民進黨對我們最後的反撲，這些都是我們光榮的印記，相信國民黨籍立委肩膀都能扛的住，不會受到任何威脅，必當奮戰到底，以民意為依歸。