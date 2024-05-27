評卓榮泰斷「青鳥」求生　凌濤狠酸：不鼓勵集會就是否定柯建銘

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院28日續審國會改革修法，賴清德總統拿程序正義向國會宣戰，民進黨立院黨團倡議「青鳥飛進議場，讓藍白兩黨看看人民真實力量」，不過，行政院長卓榮泰今日又說，希望行政、立法兩院平順互動，希望明天群眾不要集結，看立法院是否有善意回應。國民黨桃園市議員凌濤對此表示，綠營黨團昨是今非，讓卓榮泰正在斷「青鳥」求生。

凌濤指出，為了抗議國會職權的修法，部分民眾發起「青鳥行動」，甚至組織28日要全台串聯，立法院明早九點就要集合抗議。但卓榮泰卻說，希望行政、立法平順互動，「要努力讓明天群眾不要集結。」

凌濤認為，卓榮泰這句話可以說狠狠打臉柯建銘，因為柯建銘不久前才說國民黨國會改革是「毀憲亂政」，他甚至還與吳思瑤開記者會，公開徵求「青鳥行動」上街抗議的創意標語，鼓吹群眾集結。

「卓榮泰如果贊成柯建銘說毀憲亂政，就要鼓勵集結。不鼓勵集會就是否定柯建銘的說法。」凌濤直言，顯然民進黨內也有不同聲音，不樂見癱瘓議事，讓施政遇到阻礙，而卓柯不同調，就看誰的底氣大。以卓榮泰來說，2026即將面對民進黨中生代接班，這兩年的政績決定他領導的內閣，能不能有成果，總不能就職一週就注定失敗的結果。卓榮泰正在奮力一搏，是顯而易見的。

凌濤說，這兩天，青年在threads上紛紛覺醒，在魏揚的疾呼，「民進黨過去八年執政，把很多法案逕付二讀，為什麼他們可以？」導致場下一片靜默，但網路上反思文風起雲湧。柯建銘過去在立法院頤指氣使，如今成為少數黨，應當也要有少數服從多數的認知，「青鳥不應該成為民進黨囚禁的鳥」，卓榮泰已經開第一槍了。

