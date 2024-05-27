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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆陳瑩用「藐視國會罪」轟官員　葉元之：嘴巴說不要身體很誠實

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為民進黨原住民立委陳瑩。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨原住民立委陳瑩。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院近日排審國會改革法案，民進黨痛斥「毀憲亂政」，場外也有大量民眾在立法院外抗議審議過程黑箱，「沒有討論，沒有民主」。不過，國民黨立委葉元之今（27日）指出，民進黨立委陳瑩上周四質詢時，不滿官員沒有專心聽她質詢，因而用「藐視國會」一詞砲轟官員，要求官員改進。葉元之酸，這就是「嘴巴說不要，身體很誠實」，代表綠委也覺得國會改革有修法必要，歡迎一起支持。

葉元之透過的影片指出，上週四在衛環委員會，陳瑩不滿質詢遭受保險司長的干擾，竟在所有委員質詢結束後，再次上質詢台，痛批司長干擾勞動部長備詢，導致部長講出錯誤答案。陳瑩當時表示，自己質詢時在講一個重要概念，但當她很認真解釋時，保險司長卻一直在跟部長咬耳朵，讓部長被干擾，導致她問部長問題，部長回了一個錯誤的答案。

葉元之續指，陳瑩因此提醒司長打pass應用遞紙條的方式，或簡短講重點，否則按照藍白提出的國會改革版本，有可能犯了藐視國會罪。葉元之也對此補充，官員沒有那麼容易被判「藐視國會」，但從陳瑩的話，就可以知道立委確實很不喜歡被官員呼嚨，尤其是官員說謊或是用反質詢辱罵，來混過備詢時間，根本達不到監督目的，可見國會改革有其必要，希望綠委放下意識形態，明天一同支持法案三讀。

另外，葉元之也透露，上週五同黨籍藍委謝龍介在國是論壇，爆說有綠委私下跟他說，其實自己也很想改革，但人在江湖身不由己，希望國民黨體諒。葉元之酸，現在想想，謝龍介口中說的綠委，是否就是陳瑩？
 

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