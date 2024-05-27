傅崐萁控「賴清德發動群眾包吃包喝」　綠委齊批：不敢面對人民

▲上萬群眾5月24日晚間齊聚在立法院外表達不滿。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（27日）指控，總統賴清德發動群眾至立法院抗議，「包吃包喝包遊包玩」、「全部由民進黨出錢」，引發多位民進黨立委不滿。立委林俊憲批評，民進黨有這麼大的面子嗎？真正出錢的「阿公阿嬤們」生不生氣？立委蘇巧慧也說，國民黨到現在還不敢面對年輕人的憤怒，人民的憤怒只會繼續延燒。

立法院過去兩周審議《立法院職權行使法》部分條文修正草案時，院外有大批群眾反黑箱，呼籲退回重審，現場喊破10萬人。不過，傅崐萁今天上午在國民黨團記者會說，現場只有1.5萬人，且是賴清德發動群眾、包吃包喝、包遊包玩，全部由民進黨出錢。

對此，林俊憲貼出傅崐萁發言影片並反駁說，「就想看到傅總召親自出來辯護，金句連發，能夠在這麼短的時間內講錯這麼多事情，也是一種罕見的能力」。

他詢問網友們：你們是賴總統叫出來的嗎？民進黨有這麼大的面子，能夠把你請上街嗎？還在造謠1萬5千人？前立委蔡正元的造謠列車，傅崐萁也在搭？台北市警局都出來闢謠了，那是傍晚剛下班的人數，後來人潮還滿到忠孝東路，「你是被7個警察圍住了，所以看不到」。

林俊憲表示，民眾發起「課金」行動被說成是「民進黨出錢」，各位真正出錢的「阿公阿嬤們」，生不生氣？況且民進黨這種連梅粉都拿不出來的黨，哪來的錢招待旅遊？傅崐萁是統戰團參加太多，以己度人吧！52席老是躲在民眾黨團總召黃國昌後面也不是辦法，既然沒有一個人敢幫自己表決過的法條辯護，傅崐萁就該出來擔這個責任。

林俊憲諷刺說，「所以我們鼓勵傅總召多講、儘量講，把你真正的想法都講出來，我們會很好心的幫你剪出來轉發，不用客氣！」

此外，蘇巧慧也表示，怕的不是民進黨，是被集會民眾嚇到，連上廁所都要警察保護的傅崐萁，「不敢相信！國民黨到現在還不敢面對年輕人的憤怒，不只把10萬人說成1萬人，還說全部都是由賴清德動員來的，民進黨提供群眾台北一日遊行程？」

蘇巧慧指出，大家聽清楚了，這就是國民黨的態度，不只不願意持續與民眾溝通，還把立法院外為台灣民主挺身站出來的10萬人，當作是民進黨的動員。她要正告國民黨團，若執意硬闖擴權法案，將程序正義和人權拋諸腦後，人民的憤怒只會繼續延燒。