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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法律學者聯合發聲！　 盼「國會改革法案」退回委員會再議

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，郭國文跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院「國會改革法案」審議進入尾聲，國民黨放話28日全數過關，民團與抗議人士回應屆時「再聚街頭」，民進黨總召柯建銘則喊話，台灣人民站出來，防止藍白賣台。對此，東吳法律系教授胡博硯等共計39名法律學者今（27日）發表聯合聲明，認為目前修正條文，有諸多疑義，未來適用勢必發生爭議。呼籲立院暫停「國會五法」二讀程序，退回委員會審議，建立高度共識並合憲的制度。

針對「國會改革法案」，聲明中表示，目前立院正進行「國會五法」的二讀程序，因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，不但導致國會內部激烈抗爭，社會大眾產生疑慮，全國各地公民運動展現反對倉促通過的強烈民意。

聲明表示，他們作為法律學者，呼籲立院應暫停「國會五法」的二讀程序，將其退回委員會充分審議，廣諮相關領域專家學者與社會各界意見，建立具有高度共識並合憲的制度。

▼524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

▲▼524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

聲明強調，立法委員質詢權與為了輔助立法院行使其憲法職權之調查權，分屬不同憲法制度。質詢權的目的在於，讓個別立法委員獲得資訊或意見，並據以形成後續表決或發言的基礎。國會調查權則係立法院為行使其憲法職權，探求立法或預算審議時所必要之事實基礎。兩者有所不同，是否得以相提並論並施以相同強度之處罰手段，均有待審慎討論。

聲明指出，目前已二讀通過的修正條文，除了是否合憲有諸多疑義，亦有不少矛盾之處，若倉促在二讀程序中未經審議全部表決，除了產生違憲疑義外，未來適用上勢必發生爭議與問題。

聲明說，國會質詢或調查權制度的完備化，固然是台灣國會改革應該推進的事項，然而各個民主國家的具體法制設計，均有重大差異無法直接移植，若逕以外國法制作為參考倉促立法，或未顧及憲政體制的權力平衡，甚至對於人民與官員基本權利的過度侵害，將造成憲政體制的混亂。

最後，聲明呼籲，在這個台灣民主發展的「憲法時刻」，立法院不要在本週倉促表決，將其退回委員會，讓相關法案能夠在各界充分參與與討論之後，再做周延而完整的立法。倘若立法院仍執意進行三讀程序，他們也呼籲行政院與總統依據憲法之規定行使覆議權，退回立法院重啟審議。

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