蔣市府「不認使照註記」拚大巨蛋演唱會　搖滾區僅模擬5000人逃生有疑慮





▲台北大巨蛋。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

因1991年棒球迷高喊「我們要巨蛋」催生出的全台最大體育場館「台北大巨蛋」，歷時32年與6名台北市長，一度在前台北市長柯文哲任內停工5年，最終於2023年底取得使照並啟用；當初外界擔心啟用後多半在開演唱會，且可能有公安疑慮，因此使照註記「建築技術規則建築設計施工編」127條規定，如今台北市長蔣萬安因為想在體育場館辦演唱會，拿2017年內政部函示當理由，認為不適用127條規定，只要審查防火逃生避難安全性驗證就好，但若發生災害，在平面層搖滾區觀眾恐有逃生疑慮，蔣市府如何保障人民安全？

回顧台北大巨蛋歷史，柯文哲以「未按圖施工」理由讓大巨蛋自2015年5月停工，歷經都審、環評、性能式審查長達5年，至2020年7年才重新核發建照、同年8月復工。但大巨蛋申請用途為「體育場館」，建照也載明為體育場館，當時諸多議員們擔心，遠雄拿到使照後就降低體育賽事比例，未來多半都在開演唱會等活動，最終使照註記要符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，才能舉辦大型群聚活動。

根據大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，避難層以下的樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，包含戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂。但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，除非將大巨蛋整個砍掉重練，否則難以解套作為演唱會用地。

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者陳家豪攝）

由於有部分民眾希望在作為體育場館的大巨蛋內辦演唱會，蔣萬安為求解套，讓台北市副市長李四川召集局處開會，得到2點結論，第一，內政部2017年函示大巨蛋是體育場館，沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題，應依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理；第二，大巨蛋要做非體育賽事，應依使用執照註記，請遠雄委由專業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送請第三公正專業機構審查通過後辦理。

此方案看似能使大巨蛋舉辦演唱會，但仔細一看，第2項結論仍要求遠雄要委託專業機構，提出防火逃生避難安全性驗證的結果，並送第三公正專業機構審查；然而目前全台能審防火逃生避難安全的單位僅只有台建中心、消防安全基金會，但台北市政府函文台建中心時，台建中心反問大巨蛋防火避難審查已核准、還要驗證什麼等問題，所以不再協助驗證。

民進黨台北市議員鍾佩玲日前於蔣萬安專案報告時指出，台建中心之前就表達不做審查，消防基金會也在公聽會上說不能做與不願意做，面對2單位都不願意做驗證，接下來該怎麼辦？台北市建管處長虞積學當時並未正面回應，僅說對方是專業機構，台建中心、消防基金會都會受民間委託做專業驗證。

除了還卡在未有專業機構願意驗證大巨蛋防火避難審查之外，蔣市府拔掉「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，也使大巨蛋面臨公安問題；體育場沒有7公尺規定，是因大部分觀眾都坐在座位席，但演唱會最熱門的座位是在舞台前搖滾區，一但發生災難，若要搖滾區觀眾從10.5公尺往上逃生，恐有逃生疑慮。

國民黨台北市議員詹為元27日下午於市議會質詢蔣萬安時，詢問大巨蛋非座位區的球場平面層，過往有無模擬過人流疏散？台北市體育局長王泓翔稱有以5000人做模擬，但詹為元認為辦演唱會的話，平面層可能會超過5000人，恐會非常危險。虞積學則說，如果超過原本模擬驗證人數，就會要求針對不同人數、使用型態重新模擬。