雙城論壇「上海踩線團」今抵台北　蔣萬安證實：兩岸越緊張越需要交流

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德520就職演說使兩岸緊張情勢升溫，諸多台灣藝人被迫表態政治立場。就在兩岸敏感時刻，今年輪到台北市主辦的台北上海雙城論壇，陸委會日前已通過上海台辦派人來台踩線，而踩線團包括上海市台辦聯絡處長徐皓一行人已在27日上午抵台，台北市長蔣萬安下午也證實此消息，強調兩岸越緊張越需要溝通交流。

自2010年前台北市長郝龍斌開始，台北上海每年於7、8月舉辦雙城論壇，並在前台北市長柯文哲任內也從未中斷，現任市長蔣萬安上任第一年也親自到上海出席論壇。依循慣例，今年雙城論壇輪到台北市主辦，陸委會日前簽核上海台辦派人到台北，由徐皓帶隊於27日上午抵達北市，進行為期4天的低調踩線行程。

被問到上海踩線團會不會受兩岸氛圍影響，行程刻意低調？蔣萬安27日下午赴台北市議會進行市政總質詢時表示，都是依照過去慣例與相關法律規定提出申請，並通過陸委會核准；2010年舉辦雙城至今，都會進行相關踩線，包括上海擔任主辦方時，去年也由時任副秘書長王秋冬帶團進行踩線，今年上海方也依照慣例到台北進行事前作業。

媒體追問，這波藝人被迫表態風波，會不會使訪問層級規格做調整？蔣萬安說，台北上海雙城論壇是目前兩岸間官方僅存、唯一的交流溝通機制，希望能夠持續維持，特別在兩岸越緊張的時候，越需要溝通交流。

台北市觀傳局長王秋冬也補充道，就是依照陸委會核准的行程走，應該不會有問題，因為這只是先前的工作團，層級大概不會有那麼大的影響。至於目前規劃簽署的MOU為何、數量多少，是否仍希望上海市長龔正在雙城論壇時親自來台？王秋冬直言「對」，但目前只是初期工作，包括簽署MOU項目、龔正是否來台都還沒確定。