　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋辦演唱會得先過「安全」罩門　蔣萬安：確保一切安全無虞最重要

▲▼台北市長蔣萬安「台北淨零101（Taipei Net-Zero 101）3年計畫」啟動發布會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安「台北淨零101（Taipei Net-Zero 101）3年計畫」啟動發布會。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者袁茵／台北報導

全台最大的體育場館「台北大巨蛋」啟用，部分民眾希望舉辦演唱會，受限使照註記而無法舉辦；蔣市府曾討論2解方，認為不用符合「建築技術規則建築設計施工編」127條規定，但引來議員質疑「邏輯不符」，強調使照註記是建管處的良心。對此，蔣萬安27日表示，確保市民安全是最優先考量。

蔣萬安27日上午出席「台北淨零101 3年計畫」啟動發布會，會前接受媒體訪問。針對若要以防火避難安全驗證來替大巨蛋辦演唱會解套，議員質疑是蔣萬安對使照上的立場轉變？蔣萬安回應，其實最重要就是要確保大巨蛋未來舉辦各項活動、賽事的安全，確保市民的安全，這是他的最優先考量。

蔣萬安提及，大巨蛋在各項審查上面符合相關的技術規則，2017年內政部也已經核准，並且認定並沒有127條的適用，一開始大巨蛋就是舉辦體育賽事，未來非體育賽事的舉辦，就是用台北市大型群聚活動的自治條例來辦理。

蔣萬安稱，北市已經確定，未來如果要舉辦非體育賽事，遠雄要經過專業人士防火、避難、安全驗證之後，送第三方公證的專業機構審查，就送到台北市政府，而北市府會跨局處的再進行全面的審查，「只要符合相關的規定以及自治條例規範，我們就可以舉辦非體育賽事。所以回過頭來，最重要就是要確保一切安全無虞。」

▲▼台北市長蔣萬安「台北淨零101（Taipei Net-Zero 101）3年計畫」啟動發布會。（圖／記者陳家豪攝）

回顧台北大巨蛋歷史，前台北市長柯文哲以「未按圖施工」理由讓大巨蛋自2015年5月停工，歷經都審、環評、性能式審查長達5年，至2020年7年才重新核發建照、同年8月復工。但大巨蛋申請用途為「體育場館」，建照也載明為體育場館，當時諸多議員們擔心，遠雄拿到使照後就降低體育賽事比例，未來多半都在開演唱會等活動，最終使照註記要符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，才能舉辦大型群聚活動。

根據大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

儘管內政部2017年曾函示，大巨蛋變更設計申請用途為體育館，並無第127條適用；但建管處2020年新聞稿指出，「建管處秉持嚴加把關精神，於本次變更設計核准時註記列管，未來巨蛋場館若臨時作演唱會使用，須依規定辦理大型群聚活動申請且遠雄應先通案送經台建中心性能設計審查通過，驗證確保逃生避難安全，或申請變更符合第127條規定。」

「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，避難層以下的樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，包含戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂，但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，除非將大巨蛋整個砍掉重練，否則難以解套作為演唱會用地。

▲▼台北大巨蛋,遠雄大巨蛋,松菸,松山文創園區。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者邱顯燁攝）

不僅如此，要在大巨蛋舉辦演唱會的話，應由哪個單位驗證防火逃生避難安全，至今也沒有下文。目前全台能審防火逃生避難安全的單位僅只有台建中心、消防安全基金會，但台北市政府函文台建中心時，台建中心反問大巨蛋防火避難審查已核准、還要驗證什麼等問題，所以不再協助驗證。

台北市副市長李四川日前邀集局處開會討論解方，就大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定釐清，第一，內政部2017年函示，大巨蛋是體育場館，沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題，應依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理；第二，大巨蛋要做非體育賽事，應依使用執照註記，請遠雄委由專業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送請第三公正專業機構審查通過後辦理。

儘管李四川親自開會盼得出解方，終究仍無法迴避要做防火逃生避難安全性驗證。民進黨台北市議員鍾佩玲日前於台北市長蔣萬安專案報告時，透過質詢質疑大巨蛋不用符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，只要符合防火逃生避難安全性就好，是不是現在蔣萬安市府的態度？蔣萬安當時則說「對，目前是這樣決定。」

但北市以內政部2017年函示為由，認為沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題，讓鍾佩玲批評，建管處2018年、2020年新聞稿都稱「秉持嚴格把關精神，變更設計時特地註記列管」，代表中央當時函示過，建管處仍認為要嚴加把關，若要作為演唱會用地，得經防火逃生避難安全性審查通過，不然就是符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，「明明使照註記是在函示過後才寫，現在建管處卻用先前的函示來幫助解套，合乎邏輯嗎？」

而蔣萬安則無法正面回答問題，使鍾佩玲痛批，蔣萬安用明朝的劍斬清朝的官，邏輯根本不通，明明是函示在前、建管處發有註記的使照在後，現在卻突然用以前的函示替大巨蛋做解套。

▲▼ 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，台北大巨蛋再度湧入超過三萬名球迷進場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，台北大巨蛋湧入超過三萬名球迷進場觀戰。（資料圖／記者李毓康攝）

民進黨台北市議員林亮君也認為，現在北市府的態度跟立場出現巨大轉變，大巨蛋使照清楚註記，應經過專業機構性能設計審查，或防火避難安全驗證，這是都發局當初自己在使照上白紙黑字的註記，如果市府決定以「防火避難安全驗證」替遠雄解套，將是蔣萬安在使照上的巨大立場轉變。

但建管處長虞積學備詢時堅稱，大巨蛋不適用「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，使林亮君強調，這是都發局自己發出的使照，上面有白紙黑紙寫下，且2018年、2020年建管處新聞稿更有提及此事，當時核發新聞稿的建管處人員至今也還在單位上，難道是認為建管處人員寫下的白紙黑字有問題，要重新超譯使照嗎？

林亮君批評，如果蔣萬安要做立場轉變，那就大方承認，不要陷基層人員於不義，因為這是建管處自己核發的使照，當初會這樣寫，是北市府對台北市民最基本的公共安全保障，「這是建管處的良心，這張使照第29條註記是建管處的良心！」

ET快訊
焦油黏滿面罩！2勇消喊Mayday秒失聯　救命器狂響難回天
快訊／2勇消殉職　相驗死因曝光
2勇消送醫畫面曝！　同仁站一排低頭禱告
李詠真去年才結婚！　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面
郭書瑤亂撕管委會公告觸刑法？　律師揭1關鍵才有罪
快訊／郭書瑤道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」
各地消防局「淚放黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職
夫妻雙亡！　2大車夾爆變一團廢鐵
原定4月消防安檢卻延後！晴空匯「疏忽」改期　失火奪勇消2命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

大巨蛋辦演唱會得先過「安全」罩門　蔣萬安：確保一切安全無虞最重要

5星級市長！遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

竹市住宅火警2勇消殉職　卓榮泰哀悼：即刻啟動調查工作

挨批昨是今非！柯建銘認昔「國會改革」版本擴權　不敢讓它通過

誓言讓國會改革案明天三讀　傅崐萁批：民進黨撂人對抗全國民意

不滿賴清德喊諒解藝人　周玉蔻曝電話號碼：直接打到總統府、黨部

歷史是照妖鏡！憶公投法1個月被鎖回鳥籠　黃國昌：民進黨程序正義嗎？

網友「蔥師表」諷黃國昌　柯建銘讚偉大創舉：可列入史歌

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

聲樂老師看黃宣表演喊：我好喜歡！　個人魅力炸翻舞台「他是瘋子欸」

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

大巨蛋辦演唱會得先過「安全」罩門　蔣萬安：確保一切安全無虞最重要

5星級市長！遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

竹市住宅火警2勇消殉職　卓榮泰哀悼：即刻啟動調查工作

挨批昨是今非！柯建銘認昔「國會改革」版本擴權　不敢讓它通過

誓言讓國會改革案明天三讀　傅崐萁批：民進黨撂人對抗全國民意

不滿賴清德喊諒解藝人　周玉蔻曝電話號碼：直接打到總統府、黨部

歷史是照妖鏡！憶公投法1個月被鎖回鳥籠　黃國昌：民進黨程序正義嗎？

網友「蔥師表」諷黃國昌　柯建銘讚偉大創舉：可列入史歌

玉山盃／新竹縣教練強調抗壓性　盼叩關隊史最佳成績

外貿協會助力電子零組件業者　首發大阪及東京成果豐碩

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

晴空匯濃煙狂竄！分隊長拍片引導「關門待援」　避免百戶驚慌逃生

跨境網購肉粽「先吃20萬元罰單」　防檢署籲下單前確認出貨地

習近平將出席中阿合作論壇　阿聯等4國元首訪中

焦油黏滿面罩畫面曝！2勇消喊Mayday秒失聯　救命器狂響難回天

快訊／相驗結果曝！2勇消闖火場救人殉職　一氧化碳中毒休克亡

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

黃仁勳威力強！　國發會劉鏡清：AI未來5年帶動台灣經濟成長

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

政治熱門新聞

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

不滿賴清德喊諒解藝人　周玉蔻曝電話號碼：直接打到總統府、黨部

綠營高市黨部主委出爐！黃文益當選

國防部估2031年可徵役男僅剩7.4萬人

郭正亮揭韓國瑜「受了嚴重的傷」　批：台灣民主怎麼墮落成這樣

台灣民意基金會：84.6%反廢死

蕭旭岑憂「馬英九第一個被吊路燈」　曝蔡英文曾主動釋維安善意

綠盼坐下來談　白：不會再進院長室

黃嗆賴：你在當「民進黨的總統」？

快訊／麥玉珍淚喊要林淑芬道歉　否則提告

綠地方主委改選結果出爐　「親賴」盤據半邊天

綠議員喊參加青鳥行動　詹江村揭盜圖酸：妳跑去香港幹嘛？

邰智源「賀國慶」被出征！呱吉傻眼怒嗆側翼

民進黨苗栗黨部主委改選　陳光軒指控當選人陳詩弦涉買票

更多熱門

相關新聞

快訊／悍將大巨蛋3戰破5萬人

快訊／悍將大巨蛋3戰破5萬人

富邦悍將本周在大巨蛋進行系列賽，3場觀眾人次突破5萬人次，票房與商品都開紅盤，合計收入約五千萬元，前兩戰戰績為一勝一敗，就看周日能否拿下勝利，完美收尾。

外送刷卡疫後逼近千億刷新高　中高齡貢獻度大增

外送刷卡疫後逼近千億刷新高　中高齡貢獻度大增

鄭怡靜登大巨蛋　為悍將開出好球

鄭怡靜登大巨蛋　為悍將開出好球

蔣萬安替大巨蛋演唱會解套「不符邏輯」

蔣萬安替大巨蛋演唱會解套「不符邏輯」

網喊罷免24藍委　蔣一句話曝真相

網喊罷免24藍委　蔣一句話曝真相

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安大巨蛋台北大巨蛋演唱會

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕房仲也看呆

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面