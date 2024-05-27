課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院再戰國會改革相關法案，除了朝野劍拔弩張，也有公民團體號召民眾在立法院外圍抗議，不少中南部青年學子希望能來台北參加陳抗表達立場，無法前往的網友更自稱是「課金阿公」、「課金阿嬤」，在網路上尋找「金孫」，要贊助因經濟困難而無法前往的人，民進黨團總召柯建銘則自豪稱，「沒一個是民進黨動員」。國民黨團總召傅崐萁今（27日）對此指控，上周據警方表示有1萬5500人，現場看到這麼多包吃、包喝、包遊、包玩的「台北一日遊」，全部由民進黨出錢。

上週五聚集群眾再次上街頭後，總統賴清德當天深夜於臉書發文表示，｢立法院續審國會職權修法，從白天到深夜，立法院外數以萬計的國人朋友，再次展現公民社會的力量」、「立法院的議事運作，應該遵守程序正義。立法院審議法案時，應該讓不同的意見可以被充分討論，而非不斷透過多數票強行表決，沒收立法院對法案應有的討論 。

另，有許多要上班、有事的民眾無法到場支持抗議行動，於是改以金錢、物資、裝備等方式援助，而社群平台Threads上也出現了「青鳥行動失控課金阿公阿嬤組」等群組，讓因為經濟問題無法前往現場的民眾接受贊助。

傅崐萁今日表示，先不談民進黨過去執政8年，在立法院輾壓式通過的爭議法案，在朝野沒有共識情況下，通過的法案率高達90％以上，相較於國民黨時期不到10％，民進黨都是用完全輾壓的方式。

傅崐萁指出，賴清德真的認為立法院沒有進行程序正義嗎？民進黨有進行充分討論的程序正義嗎？回顧在立法院委員會將近8個小時的會議中，對法案的逐條討論中，民進黨提出44次散會動議，不願意逐條討論，再加上兩次公聽會與一次專案報告，民進黨立委的發言甚至遠多於國民黨立委，再經由立法院司法及法制委員會召委吳宗憲召集的朝野協商以及立法院長韓國瑜召集至少4次的朝野協商。

傅崐萁續指，過去三次的立法院會表決，民進黨逐條表示意見多達50多次，卻全部都在做人身攻擊，而不是針對條文內容的意見表達，他們再次看到執政黨因為權力而腐化，到今天還盲目的用國家資源來推動群眾運動威脅國會。

傅崑萁批，過去標榜打赤腳、清廉、走出台灣政治舞台的民進黨，靠著30多年來民進黨先賢先烈累積的民主成果，才達到今天的政權，今天的民進黨卻是用威權、腐敗、專制的思想來對抗全世界的民主浪潮。

傅崐萁也控，據警方表示上週五有1萬5500人，現場卻看到這麼多包吃、包喝、包遊、包玩的「台北一日遊」，全部由民進黨出錢，試問一下，民進黨的財源哪裡來的？當初標榜清廉赤腳的民進黨，現在富可敵國，用8年貪汙的資源，卻只推動這些人來，還是包吃、包喝、包玩的「國會一日遊」，真的為民進黨過去的先賢先烈感到遺憾與不值。

