卓榮泰：盼立法院釋善意　群眾明日不集結

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會明（28日）續審《立法院職權行使法》部分條文修正草案，已有民團預告將繼續在院外抗議。對此，行政院長卓榮泰今（27日）接見北美洲台灣商會聯合總會時表示，希望行政、立法兩院平順互動，他今天會再努力看看，希望明天群眾不要集結，看立法院是否有善意回應。

卓榮泰表示，希望行政、立法兩院平順互動，互相尊重，他等一下還要再努力看看，是不是明天群眾不用集結，看能不能夠立法院有個善意的回應。

卓榮泰認為，只要伸出善意的手，不要讓人民再這麼辛苦，可以把事情做好，他會努力把事情做好。他並強調，只要總統交代的，人民需要的，都當作行政院最優先的事情。

卓榮泰談及，內閣成員已經陸續到立法院各委員會備詢，大家的表現都很好。他說，這幾天他都在看閣員備詢的情況，學習他們應對的方式，因為過幾天就輪到他到立法院備詢。

行政院發言人陳世凱補充，國民黨團總召傅崐萁日前已釋出善意，表示不會杯葛5月31日卓揆的施政報告，卓揆也希望這樣的善意也可以擴及到人民，讓近日的紛擾能夠得到最妥善的結果。

陳世凱表示，卓揆一向尊重民眾表達意見的權利，對於全國各地的民眾及學生勇於表達理念一事感到敬佩，也感到於心不忍，目前卓揆仍在努力，希望立法院能夠聽到人民的聲音，也期盼立法院能夠做出善意的回應，如此一來民眾再也不必如此憂心、如此辛苦地在炎熱的天氣裡，又或請假參與、又或舟車勞頓來到立法院表達意見，希望近日的紛擾能夠在善意的溝通下和平落幕。