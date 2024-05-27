傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會明日續審國會改革法案，將再度上演表決大戰，藍白已放話力拚法案三讀通過，公民團體號召群眾再度上街頭抗議。面對民進黨「撂人」施壓在野黨監督政府的行為，國民黨團傅崐萁今（27日）召開記者會時，不僅指出社交平台Dcard上學生一面倒支持立法院推動國會改革，更秀出民進黨在31年前，由時任立委陳水扁、柯建銘、謝長廷等人在國會提出的《立法院聽證調查法》草案，籲總統賴清德以國家元首的高度，不要再鼓動人民上街頭。

傅崐萁表示，執政黨不斷用暴力和群眾運動，威嚇、恐嚇在野黨，但他們肩膀上所乘載的民意，他們必須堅持奮戰到底，賴清德當初以清廉自居，希望國家能夠改革，民進黨過去30年要求的憲政改革主張，「不正是讓中華民國政治陽光透明？」

傅崐萁也引用民進黨大老林濁水發言，「憲政改革逃不過國會改革一關，遲早要發生，否則都只能是半吊子，不幸它延遲了30多年 」。這為什麼到現在都還沒完成？是不是幫人得到權力以後，就會使人腐化，而讓民進黨與人民的距離非常遙遠？

傅崐萁指出，現在民進黨一直標榜要年輕人反對國會改革，但在社群平台「Dcard」上看到的大專院校對國會改革的投票，在中興大學支持有72％、不支持28％；在政治大學支持有88％、不支持12％；陽明交大學支持有82％、不支持18％；台灣大學支持有40％、不支持11％；東海大學支持有64％、不支持36％；虎尾科大學支持有90％、不支持10％，連賴清德政治發跡地的成功大學支持都有79％、不支持21％。

傅崐萁再指，連「親綠」的台灣民意基金會民調，連民進黨認為爭議最大的不得藐視國會罪，在20歲到24歲族群都有80％支持。國會改革五法，第一、總統到國會做國情報告，讓人民知道總統要把台灣帶向何方，難道不可以嗎？第二、國會要有聽證、調查權，納稅人難道不能知道國家把錢用到哪裡去？難道要掩蓋貪污腐化？第三、不得藐視國會權，國會議員是代表人民來監督政府，人民沒有知的權利嗎？難道要放任官員不斷在國會說謊、偽證、不提供資料？第四、人事同意權，國家重要職務的人才，不好好在立法院做人事審閱聽證嗎？還是要用人唯親、近親繁殖？第五、立法院正副院長選舉記名投票。

傅崐萁強調，陽光國會不是全世界民主浪潮的期待嗎？他們所推動的國會改革五法，有哪一樣不是全世界都在推動的民主政治？ 讓人民有權、還權於民，這不是應該做的事情嗎？民進黨不斷說，推動國會改革後，會讓人民遭受國會私設刑堂、壓迫人民，這讓他們無限感嘆，民進黨這麼腐敗的邏輯思維，已經把台灣視為民進黨的禁臠，完全用洗腦來掩飾真相。

傅崐萁續指，相較於美國，在美國沒有正當理由而缺席國會聽證調查，處1個月以上、12個 月以下有期徒刑，併科10萬美元以下罰金；在英國，在國會調查，無正當理由抵制、虛偽陳述，可監禁2年以下、併科罰金；在法國，證人沒有正當理由拒絕應訊或拒絕提供資訊，處2年以下有期徒刑及罰金；在德國，沒有正當理由拒絕證言，處1萬以下歐元罰鍰；在日本，若在國會聽證作虛偽陳述，甚至處3個月以上、10年以下有期徒刑。

傅崐萁批，民進黨換了位置就換了腦袋，在民國82年，民進黨全力推動憲政改革的過程中，當年的陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、沈富雄、蘇嘉全及柯建銘所提出的《立法院聽證調查法》草案，如果證人拒絕出席、拒絕證言，可處1年以下有期徒刑，如有虛偽陳述更是7年以下有期徒刑。

傅崐萁提醒，30年前民進黨憲改以及推動民主浪潮的精神在哪裡？民進黨得到權力以後不斷腐化，腐化到今天腐敗不堪、貪贓枉法，弊案連連卻動輒封存30年，人民難到沒有知的權利嗎？請民進黨政府還權於民，讓國會有能、人民有權，呼籲賴清德以國家元首的高度，切不可再鼓動人民上街頭。

最後，傅崐萁說，請問柯建銘當時的初心在哪？為民主奮鬥30年的精神在哪？柯建銘今天已經成為反民主的罪人，而柯建銘後面的賴清德是不是柯最大的後盾，柯建銘才能這樣踐踏民意？請賴清德回頭是岸！

