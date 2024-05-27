立院群眾吵鬧難入睡！兒醫病童媽怒「還到病房拍照」：自私的大人

▲立法院外抗議。（圖／記者徐文彬攝）



記者施怡妏／綜合報導

立法院續審國會改革法案，10萬民眾包圍立法院表達不滿，鄰近的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿人潮，更一路漫到忠孝東路，有醫護人員抱怨，台大兒童醫院就在附近，到了晚上10點依然吵鬧，病況嚴重的患者都在低樓層，孩子被吵得無法入睡，還有患者家屬傻眼指出「還有攝影師跑上來兒童病房拍照」。

有醫護人員在「靠北護理師」發文，表達訴求的抗爭，到了晚上10點過後依然喧鬧，抗議民眾蔓延到台大兒童醫院樓下，較為病重的患者大多位於低樓層的位置，5樓是兒童癌症病房，6樓是兒童外科加護病房，8樓是兒童加護病房，9樓是產科病房，10樓是嬰兒加護病房和早產兒加護病房，11樓則是婦科病房，再往上則是病房區。

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醫護人員抱怨，晚間10點過後，有輛喇叭車開到兒童醫院附近，大聲播放口號，甚至還有群眾在唱歌，這樣的噪音，讓靠窗戶病房的孩子們幾乎無法入睡。

▲家屬抱怨。（圖／翻攝自Threads）



還有患者家屬在Threads抱怨，住的是單人病房，外面的吵鬧聲+音樂聲，搞得病房充滿著回音，「你們怎麼不為兒童醫院的孩子們想一下，竟然還有攝影師跑上來兒童病房拍照，也太恐怖了吧」，吵鬧聲到了晚上11點半仍未停止，不僅自己無法入睡，孩子也一直被聲音驚醒，「真的是一群自私的大人」。

貼文曝光，掀起網友討論，「原來他們所謂的民主是影響他人」、「完全侵害他人權益，這還叫守護台灣的民主自由嗎？」「真的超級可悲，捍衛民主個頭」、「立法院真的該搬去鄉下，不然每次抗議都吵死還阻塞交通」、「有一說一，在兒童醫院喧嘩超沒品」。