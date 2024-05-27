金色長髮男失控！闖電影院「砍傷4童」全程狂笑　再刺2麥當勞員工

記者張寧倢／綜合外電報導

美國麻州一名留著飄逸的金色長髮的男子25日傍晚6時左右，駕駛一輛保時捷（Porsche）黑色Macan SUV前往波士頓郊外的電影院，持刀刺傷4名女童，整個犯案過程中不斷地在笑。同日晚間7時，他又在另一家麥當勞刺傷2名員工，最終在逃避警察追捕時發生車禍被逮。

綜合紐約郵報、CBS報導，據警方和目擊者報告，這名26歲的男性嫌犯名叫拉維札（Jason Ravizza），來自麻州小島瑪莎葡萄園（Martha 's Vineyard）。近日他在康乃狄克州深河鎮（Deep River）的一起住宅謀殺案中被列為主嫌，並發布通緝稱「持有10英寸（約25公分）刀械，武裝且危險」。

▲美國26歲男子拉維札（Jason Ravizza）闖麻州電影院砍傷4名女童。（圖／翻攝自X）

然而，在警方逮到他之前，拉維札25日傍晚6時闖入麻州波士頓東部郊區的電影院AMC Braintree 10，二話不說就刺傷了4名年齡介於9歲至17歲的女孩。

警方聲明稱，「他什麼也沒說，沒有發出任何警告，突然襲擊並刺傷了4名年輕女性。這次襲擊似乎是毫無緣由的。襲擊後，男子立即逃出電影院，駕車離開。」

4名傷者中包含3名姊妹和她們的朋友，一行人當時剛坐到影廳座位上，準備觀賞兒童喜劇電影《幻幻之交》（IF）。三姊妹的母親表示，她的大女兒被刺傷背部，二女兒被刺傷胸部，最小的女兒則被劃傷整個手臂，「他（嫌犯）過程中一直在笑，然後攻擊他們的朋友，然後逃跑。」

電影院工作人員表示，嫌犯穿著大號尺寸的風衣，戴著太陽眼鏡，還有金色的長假髮。但根據當地媒體報導，拉維札的飄逸金髮是真的，並不是戴假髮。

拉維札隨後開著他的保時捷SUV逃亡約30英里（約48公里），抵達麻州普利茅斯（Plymouth）公路休息站的一家麥當勞，涉嫌先刺傷得來速窗口的29歲男員工後，再走進餐廳內部刺傷另一名21歲女員工。最終在警方開車追捕下，拉維札發生車禍，車輛嚴重撞毀，約晚間7時15分左右被捕，遭警方強制送醫治療，目前面臨多項意圖謀殺、襲擊傷害罪嫌。