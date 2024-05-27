「太早打開降落傘」害全機墜毀！　飛行員1萬英呎高空奇蹟逃生

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「太早打開降落傘」害全機墜落1萬英呎高空！　飛行員最後一刻奇蹟逃生

▲▼密蘇里州小飛機嚴重墜毀，機上7人幸運逃死。（圖／翻攝自Facebook／Bates County Sheriff`s Office）

▲密蘇里州小飛機嚴重墜毀，機上7人幸運獲救。（圖／翻攝自Facebook／Bates County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國密蘇里州一架執行跳傘任務的小型飛機於周六（25日）意外從1萬4000英呎高空（約4267公尺）墜落，在飛機墜毀撞地之前，機上的飛行員做出機警反應，與6名乘客一起緊急跳傘，7人全數逃過死劫。失事原因據稱是因為有乘客跳傘時過早打開降落傘，影響了飛機飛行。

根據美媒福斯新聞報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，失事的是一架西斯納（Cessna）U206C單引擎飛機，當地時間25日約下午1點左右，在密蘇里州貝茨郡（Bates County）巴特勒紀念機場（Butler Memorial Airport）附近墜毀。

關於墜機前的詳細情況目前尚未公開。不過NTSB表示，初步資訊顯示飛機當時正在進行「高空跳傘任務」，而且飛行員和所有乘客在飛機墜毀前都已經跳傘逃生。聯邦航空總署（FAA）向福斯新聞證實，失事飛機上載有7人。

另據航空安全網（Aviation Safety Network）指出，失事原因疑似是其中一名跳傘員從1萬4000英呎高度躍下，但太早打開降落傘，因此損壞了飛機尾部。所有6名跳傘員跳出飛機後，飛行員也成功跳傘逃生。

貝茨郡治安官辦公室表示，第一批趕到現場的救難人員在機場跑道東側的一片草坪中發現了飛機殘骸，警方描述這架飛機已經「完全損毀」（total loss）。NTSB的調查人員將回收機體殘骸，並送往其他設施進一步檢查。巴特勒紀念機場位於堪薩斯城（Kansas City）南部約100公里處。

治安官辦公室稱，飛行員跳傘逃生後在巴特勒機場的一個機庫內被尋獲。據報導，飛行員和所有乘客都在現場接受了醫護人員的治療，隨後均已安全獲救。

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