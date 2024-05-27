愛情友情2選1？美研究：理想型不同的男性　彼此成為好朋友的機率更高

▲有研究指出，男生更傾向結交與自己喜好不同類型女生的人成為朋友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蒲世芸／編譯

你會選擇交什麼樣的朋友，或許其實早就有跡可循！根據《東亞日報》報導指出，男生在挑選同一性別的朋友時，對於女性有不同喜好觀點的男性，更容易彼此結交為朋友；但在女性之間則沒有觀察到這樣的現象。

美國加州州立大學聖貝納迪諾校區的凱利坎貝爾(音譯)教授團隊，招募了異性戀者38名男女大學生(包括男學生20名，女學生18名)，進行線上問卷調查，來記錄內心潛在對於戀人10種特性的偏好度，其中包括身體魅力、智力、親近感、職業道德、幽默感、收入等。

參加者們被要求看異性照片後，根據魅力度進行排名，其中10張照片是名人，其餘10張照片則是陌生人。之後參加者們依照性別分組，進行了共計3個小時的「速成友誼」(speed-friending)過程，每一組有3分鐘的交流時間，時間結束後會對這一段新的友誼來評價。

分析結果顯示，男性對於喜好不同類型女性的男性，彼此成為朋友的可能性更大，但女性卻沒有觀察到這樣的狀況。此項研究的作者坎貝爾教授表示，「我們發現男性與具有不同配偶偏好度的人，有更高的機率結交為朋友，建立彼此人際關係的樞紐。」

坎貝爾教授進一步補充，「男人會希望確信，自己的另一半和孩子確實為自己所擁有，否則則是對時間和資源造成危機，因此會選擇對於自己的戀人來說（妻子或女朋友），沒有魅力或吸引力的同性朋友將他留在身邊。」但坎貝爾教授團隊也表示，由於參加者的規模較小，為了確認此次的研究結果，需要再進行更大規模的研究。相關論文研究刊登在《社會人際關係雜誌》(Journal of Social and Personal Relationships)上。