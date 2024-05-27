營業5個月被鄰居檢舉逾40次！屏東燒烤餐廳無視污染挨罰88萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東市區今年開幕之燒烤餐廳，每到用餐時間門口經常大排長龍，尤其假日更甚，附近居民苦惱不堪，除了中午及晚上用餐時間須緊閉門窗外，所曬衣服也沾滿油煙味。該業者雖裝有靜電式油煙處理設備，將油煙收集至二樓頂排放，惟處理效能不佳，導致油煙四處逸散，嚴重影響四周居民生活品質，連鄰近學校師生上課品質也受到影響，頻頻向環保局陳情。

▲屏東縣環保局前往稽查，要求限期改善 。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保局表示，該業者開幕迄今已被陳情超過40次，每次環保局接獲陳情電話均立即派員前往稽查，剛開始先勸導請業者自行改善，之後又派專家學者進場輔導。然業者屢勸不聽，每次都顧左右而言他，例如要向老闆報告、最近要改善了、叫不到廠商…等多種理由搪塞，故環保局於四月底前已執行異味污染物官能測定採樣4次，4次檢測結果均不符合規定，截至目前已裁處88萬元並限期改善。

▲屏東縣環保局前往稽查，要求限期改善 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣環保局前往稽查，要求限期改善 。（圖／記者陳崑福翻攝）

近期業者屢次宣稱已改善，但民眾仍陳情不已，環保局再度於5月10日進行採樣，檢測結果污染更甚以往，異味值高達228，已超過標準二十幾倍，環保局將再度裁罰並命業者於6月底前改善，倘仍未改善將依法命業者停業。

屏東縣政府環境保護局表示，本縣歡迎餐飲業者進駐屏東，提供屏東縣民各類美食佳餚及促進屏東的經濟發展，但無論如何餐飲業者仍應做好相關油煙異味、油水分離等污染防制設備後再行營業，切不可為了賺錢獲利，節省污染防制設備支出，而犧牲屏東縣民居住環境品質，環保局呼籲業者做好污染防治設備才能永續經營。