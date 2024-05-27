5星級市長！遠見雜誌「施政滿意度」8年來新高　陳其邁曝心情

▲陳其邁榮獲「五星市長」頭銜！施政滿意度達到新高 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《遠見》雜誌今（5/27）日公布「2024年縣市長施政滿意度調查」結果，高雄市長陳其邁以優異表現，首度榮獲五星級市長的殊榮，創下高雄市長滿意度六年來新高。而高雄市近兩年的演唱會經濟大爆發，以及成功打造黃色小鴨等活動，也讓高雄市一舉獲得全國最高的觀光滿意度。

根據《遠見》公布的施政滿意度調查結果，陳其邁市長除了榮獲市民給予五星滿意度，還有幾項突出的表現，包括：縣市首長負評年減最多、觀光滿意度全台最高、交通滿意度六都最高、高雄市長滿意度創六年來新高、高雄市長施政分數創七年來新高、八大面向平均滿意度創八年來新高。

▲陳其邁榮獲「五星市長」頭銜！施政滿意度達到新高 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁創造高雄演唱會經濟，同時再把黃色小鴨推向另一個觀光高峰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁市長表示，進步沒有終點，極限超越極限。高雄是一個勇於求新求變、挑戰無限可能的城市，他很榮幸能與市府團隊接受市民的託付，為深愛的家鄉共同打拼。他強調，高雄正在透過左營科技之心、亞洲新灣區2.0、鳳山中城的上中下城區域計畫，重塑地景意象，開啟城市故事的新篇章。市府團隊的腳步將不會停歇，歡迎大家在高雄實現理想成家立業。

同時陳其邁也感謝市民朋友們的支持，以及對市府團隊努力的肯定。他表示，高雄市正走在城市轉型、脫胎換骨的關鍵時刻上，因此施政更不能有半分鬆懈。他強調：「高雄市努力了很久，終於讓高雄市民逐漸重拾城市光榮感，市府團隊的打拼成果也終於讓市民有感。能得到五星級肯定固然令人欣慰，但也代表著更高的挑戰與期許還在眼前。他將帶領市府團隊繼續奮勇向前，讓高雄市的未來讓所有市民同感驕傲」。