搶救畫面曝！國1轎車被2大車夾爆變一團廢鐵　夫妻卡車內雙亡

記者許宥孺／高雄報導

國道一號北上瑞隆路段、近三多路出口，今(27日)上午9點多發生一起4車追撞事故，其中一部銀色自小客車遭聯結車、槽車夾擠，導致全車壓成一團廢鐵，車上夫妻2人受困車內，丈夫當場死亡、妻子送醫搶救後仍宣告不治。

▲國道一號北上瑞隆路段發生4車車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在27日上午9點59分，警消獲報，國道一號北向368.9公里處發生交通事故，疑有2人命危、1人受傷。

消防局派遣8車21人前往到場救援，抵達時發現事故現場一部銀色自小客車上有2名傷者，駕駛明顯死亡、女乘客則無呼吸心跳，救護人員緊急將她送往802醫院搶救，但不幸仍宣告不治。另一部黑色自小客車上的女駕駛則肢體多處擦傷，也被送醫急救。

▲▼銀色自小客車遭2大車夾擠，全車壓成一塊鐵餅。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步調查，當時48歲藍姓男子駕駛槽車，於中線車道追撞前方47歲陳姓女子駕駛的黑色自小客車，導致陳女車輛向外滑行。而槽車持續往前追撞至57歲郭姓男子駕駛的銀色自小客車，再推撞前方35歲王姓男子駕駛的貨櫃車，不過詳細肇因仍須進一步釐清。

警方表示，事故造成銀色自小客車內的郭姓男駕駛死亡、黃姓女乘客送醫搶救不治，二人為夫妻關係；黑色自小客車陳姓女駕駛受傷送醫急救。

警方依程序對所有駕駛進行酒測，除了郭姓死者酒測值須待抽血檢測外，其他駕駛無酒駕情形。