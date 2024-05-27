2勇消2度進火場搜救人命卻殉職　分隊長落淚喊：會把所有人救下來

記者楊永盛、吳佩蓁／新竹報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓昨（26日）晚發生火警，金山分隊消防員李詠真、周立鑫2度進入火場救人，不料卻疑因氧氣瓶的氧氣耗盡不幸殉職。金山分隊長陳佳民表示，當時聽到有同仁喊了一聲「Mayday」求救後，隨即失去所有訊息，他立刻請同仁確認對方單位，沒想到竟是自己2名隊員，他強忍悲痛哽咽向殉職勇消喊話，「你們不用擔心，我們已經幫你完成所有的任務，我們一定會把所有人救下來」。

▲金山分隊長陳佳民難忍悲傷落淚。（圖／記者楊永盛攝）

殉職消防員李詠真39歲，警專22期，年資19年，弟也是消防員，任職高雄市消防局；周立鑫34歲，警專27期，年資14年，2人打火經驗都十分豐富，如今卻不幸命喪火場。

金山分隊長陳佳民說，2位同仁都是非常資深的消防員，平時負責學弟的教育訓練，對所有工作都盡心盡力，團隊合作非常好，如今卻不幸命喪火場，同事都士氣低落，但所有同事都希望完成同仁的遺願，盡全力在最短時間內將所有住戶安全救下來。

▲金山分隊長陳佳民向殉職同事哽咽喊話，「我們已經幫你完成任務了」 。（圖／記者楊永盛攝）



竹市晴空匯豪宅大樓昨晚22時55分發生火警，因管道間電纜線起火，導致排煙設備無法作用，產生大量濃煙。消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效，不幸殉職。