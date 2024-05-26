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睡前別滴眼藥水！日本藥廠提醒：恐造成眼睛損害

日本眼藥水廠牌樂敦製藥提醒，民眾最好不要在睡前滴眼藥水，也不要同時使用2種以上眼藥水，以免造成眼睛損傷。（示意圖／CTWANT資料照）

▲日本眼藥水廠牌樂敦製藥提醒，民眾最好不要在睡前滴眼藥水，也不要同時使用2種以上眼藥水，以免造成眼睛損傷。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

現代生活中，無論工作、學習中使用電腦或手機，使民眾用眼時間越來越長，眼睛酸澀也成為困擾許多人的問題。不少人選擇使用眼藥水來舒緩眼睛酸澀，但日本眼藥水廠牌樂敦製藥提醒，民眾最好不要在睡前滴眼藥水，也不要同時使用2種以上眼藥水，以免造成眼睛損傷。

據日本生活情報網站《grape》報導，製藥公司樂敦製藥株式會社在官網上介紹了晚上使用眼藥水的注意事項。樂敦指出，許多人喜歡睡前先滴幾滴眼藥水再入睡，覺得這樣可以趁睡眠不用眼的時候，保養一下疲憊的眼睛。

這個想法本身沒有太大的錯誤，然而，由於人在睡眠時是不會眨眼的，所以睡眠期間眼睛裡分泌的淚水會大大減少，眼淚的流出量也會急遽降低。當眼淚減少時，睡前滴入的眼藥水成分就會在眼睛中停留較長的時間，進而對眼睛造成潛在的損害。

為了防止這樣的狀況發生，樂敦建議民眾睡前在使用完眼藥水後，至少要等待5至10分鐘，等身體將眼藥水的成分吸收再睡覺。

另外，樂敦也提醒，如果同時使用兩種以上的眼藥水，並且是連續使用的話，眼藥水中的成分有可能會混合，造成效果銳減，因此同樣建議在2種眼藥水的使用中間等待個5分鐘左右再使用，才會有比較好的效果。

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