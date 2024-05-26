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14年資深飛官不想再續簽　他吐心聲：不想再賭未來5年能平安

14年資深飛官不想再續簽　他吐心聲：不想再賭未來五年能平安

▲一名自稱完成高級飛行戰鬥兵科訓練，獲頒飛行胸章後又服役14年的資深飛官在網路論壇「Dcard」發文，吐露不打算再續簽。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

台海局勢緊張，空軍戰力的重要性更是難以估計。雖然國軍空軍的戰力並不弱，我國向美方訂購的66架F-16C/D Block70戰鬥機，更將於2025年開始交貨返國。然而政府已經多次點出，具戰力的資深飛官人數不足才是關鍵問題。

面對中國共機近年頻繁擾台，空軍的資深飛官不僅要負擔訓練新兵的任務，還要頻繁升空攔截共軍軍機，再加上疫情後航空業復甦，多家航空公司開出誘人條件招募機師，現在F-16機隊又要進行擴編，使得新進飛官短時間內難以補上原本就存在的人力缺口，使資深飛官的負擔越來越重。由前總統蔡英文在2020年宣布的「續服獎助金」制度，又將在年底期滿，屆時恐將再出現一波資深飛官退伍潮。

一名自稱完成高級飛行戰鬥兵科訓練，獲頒飛行胸章後又服役14年的資深飛官在網路論壇「Dcard」發文，吐露不打算再續簽的心情，表示「再簽一次，的確意味著穩定，但也意味著還要撐五年。五年時間會發生什麼事？意外，事故，還是一直繁殖的業務？」

原PO陳述，自己從進入岡山官校開始，將身體奉獻給國家，撐過無數辱罵終於熬到畢業。進入部隊後，又是無數次加班到子夜，相信自己對得起部隊，對得起栽培他的教官。但隨即話鋒一轉，表示：「只是我也需要作為一個正常人的休息，需要時間陪伴家人。」

這名飛官表示，每次有國際官員來台，就意味著他們無法休假，上級口頭空泛的「弟兄們加油」根本毫無作用，大家飛行時想到的只有快一點結束，好早點回去休息。他還提到，520當天有部分同袍為了總統就職典禮，在台北上空飛翔。但自己和更多的飛行員坐在座艙裡警戒，等待隨時會發生的空情通報，隨即要起飛去處理敵情。「原本以為任務已結束，但現在情勢嚴峻，又不知道下次見到家人是何時。」

他表示，已經對這樣的生活感到倦怠了，「我的確是熱愛飛行，但無法熱愛苦難。」他自認為國家、對軍隊做的已經夠多，是時候照顧自己與家人，還自述：「說出我不打算續簽時，我看到長官的表情有失落，我知道自己心裡也有，說一點也不可惜也不眷戀是假的可我不想賭再來五年我也能平安度過。」最後還透露未來將會加入民航，用閒暇時間多陪陪家人，彌補在軍中服役時對他們的虧欠。

▼飛官不想再續簽。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼飛官不想再續簽。（圖／翻攝自Dcard）

這篇發文引來許多網友留言，有人表示：「再6年就終身俸了，有點可惜」、「戰鬥機不是人人會開的啊，國家栽培一個飛官要花那麼多錢，如果每個飛官都跑去開民航機，那不就血本無歸了？」、「飛官熬過去，後面就海闊天空，雖然要熬比較久，但你也待14年了，中途放棄真的有點可惜。」

但有更多人對他的選擇表示祝福，「飛官不止身體素質要極佳、抗壓性更是高人一等，培養過程更是煎熬，感謝你為國家犧牲奉獻這麼多！」、「打從心底尊重各個默默付出的英雄，現在雖沒有戰爭，但軍人就是24小時待命，連休假也要隨時被召回，這些是一般人沒辦法體會的辛苦。」、「我航醫，支持教官！兩個問題，第一錢不到位，第二除了飛行還要做一堆外務」、「對於所有國軍弟兄官兵，我只想說謝謝你們願意為中華民國付出，感謝你們的努力。」

根據「中華民國空軍官校」官網說明，戰鬥機飛行員培訓教育屬於「高級飛行戰鬥兵科」，學員需接受地面教育階段學科計8課目／120小時，飛行學科計17課目／171小時，飛行術科92架次／110:00小時（含額外訓練7架次／7:00小時）、模擬機43架次／42:00小時。主要訓練目標為訓練出具備基本戰鬥噴射機操作能力，並具有緊急狀況處置之飛行員。戰鬥組完訓的人員，才可獲頒、配戴「飛行胸章」，正式成為空軍飛行員的一份子。

有說法稱空軍培育一個二代戰機飛行員，從基本飛行、換裝、到可以戰備，訓練成本至少得花新台幣上億元，不過飛官服役滿14年之後，就可以申請退伍。另外據2022年立法院預算中心報告分析，自2011至2019年8月底，F-16合格飛官增加129人，然而同期間退休高達108人，等於每年增加不到3名。

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