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大陸 大陸焦點 特派現場

7歲妹在家吃自磨豆漿　突喊「老師來了」像中邪…醫揭原因

7歲妹在家吃自磨豆漿　突喊「老師來了」像中邪…醫生揭原因

▲豆漿應在完全沸騰的情況下維持至少10分鐘，飲用才相對安全。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

大陸7女童珂珂（化名）日前和父親像往常一樣進食早餐，喝著和平常一樣煮沸過的自磨豆漿。由於趕時間，珂珂父親待豆漿煮沸後立即盛出，稍加放涼後便和孩子一起飲用。沒想到，幾個小時後父女倆被送進醫院救治。

綜合陸媒報導，當天下午1點半，浙江省人民醫院的急診大廳接到了一通120的轉運電話，從救護車上下來的正是珂珂父女，而此時距離他們食用可疑豆漿已超過了4小時。急診迅速呼叫了急診團隊及兒科團隊。憑藉豐富的臨床經驗，醫護人員迅速判斷出這對父女極有可能是食物中毒。

當日急診值班的兒科楊廣飛副主任醫師回憶，孩子就診時表現的興奮不已，像著魔似的，一會兒嘴唸著「老師來了」、「我要去上課」等奇怪的語句，一會兒又嚷嚷著頭暈難受，表情痛苦、煩躁不安，但面對醫生或家人的詢問卻是呼之不應、無法對答。

珂珂到達兒科病房後，兒科副主任周琴主任等一邊對孩子進行詳細的查體，一邊追問珂珂母親來院前的具體發病經過。在等待檢查的過程中，指揮團隊給予孩子補液、利尿、灌腸等一系列措施，以減少毒素在體內的蓄積。幸運的是，經過積極搶救，孩子的神志逐漸轉清，進一步證實不正常表現很有可能是由於毒物所致的神經障礙。

追問病史，周琴得知，珂珂食用自製豆漿近1小時就出現了不舒服，但當時症狀較輕，僅僅是頭暈，也沒有食物中毒常見的惡心、嘔吐等表現，因此沒有特別在意，直至後期出現頭暈加重、意識模糊、煩躁不安等表現，這才引起了學校老師的警惕，隨即送醫。

幾乎同時，食用同樣豆漿的父親也出現了類似症狀，由於攝入量較多，神經中毒症狀更明顯。經過醫院積極的血液灌流等治療，珂珂父親也逐漸康復。醫生分析，大豆富含蛋白質，且含有皂素這類天然表面活性劑，使得豆漿表面很容易產生大量的肥皂樣泡沫，看起來好似煮沸，實際溫度只有80度左右。

在溫度不夠的情況下，大豆中的有害物質，又叫抗營養因子（包括蛋白酶抑制因子、脲酶、凝集素等）不能被完全破壞或滅活，導致食用後出現中毒症狀，因此豆漿應在完全沸騰的情況下維持至少10分鐘，飲用才相對安全。

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